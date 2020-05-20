Роспотребнадзор: РФ может избежать ярко выраженной второй волны COVID

Сотрудники больницы разносят еду в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Второй ярко выраженной волны коронавируса в России может и не быть, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. По его мнению, статистика выявленных заболеваний по Москве позволяет предполагать лишь "небольшое повышение, но не пик".

"Во-первых, никто не знает, когда будет вторая волна, - отметил эксперт в эфире телеканала "Россия-24". - Есть такое мнение, что будет вот так тлеть, вообще не будет ярко выраженной волны. Вот мы ждали в отношении Москвы, России, что будет пик. Вы видите, что явного пика не было, было такое повышение".

Еще одним позитивным фактором, по мнению Малеева, стало превышение числа выздоровевших над заболевшими.

"Другая оптимистическая цифра - число выздоровевших превышает число обратившихся, - Но число обратившихся все равно еще достаточно большое. Мы видим, что главный вклад в заболеваемость вносила Москва, - отметил Малеев.- Сейчас в Москве наблюдается хорошая динамика, положительная".