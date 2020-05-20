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Текст:   Александр Мелешенко 
12:59 20.05.2020

Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве упало в четыре раза

Столичное управление Росреестра в апреле зарегистрировало всего 2 624 договора ипотечного жилищного кредитования - это в 4 раза меньше, чем в марте, когда было выдано 10 397 ипотек.

"При этом разница к апрелю прошлого года составила - 69% - в четвертом месяце 2019 года было зарегистрировано 8 560 ипотечных договоров", - отметили в ведомстве.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Однако если смотреть цифры за первые четыре месяца в целом, то картина получится совсем другой. Так, в январе-апреле 2020 года зарегистрировано 27 488 ипотечных договоров, а в том же периоде прошлого года всего на 5% больше - 28 948. По сравнению с январем-апрелем 2018-го текущий год и вовсе показал 18-процентный рост. То есть высокий интерес к ипотеке в январе-марте позволил компенсировать его падение в апреле.

Столь сильное падение ипотечного рынка в апреле объясняется пандемией коронавируса и введенным режимом самоизоляции. Многие горожане решили отложить покупку недвижимости, к тому же сделки в этот период проходили преимущественно онлайн, к чему многие оказались не готовы.

Глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов считает, что стабилизировать ситуацию с ипотечным кредитованием постепенно позволит льготная ипотека, благодаря которой можно взять кредит по 6,5% годовых. Государство запустило ее для стимулирования рынка жилищного строительства и кредитования.