Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции

Большинство россиян признались, что во время самоизоляции занимались домашними делами. Таковы результаты опроса аналитического центра НАФИ. Согласно имеющейся информации, о домашних делах рассказали 72% опрошенных.

Более половины россиян продолжали работать - при этом большинство сообщили о том, что делали это в удаленном режиме.

36% россиян использовали самоизоляцию для саморазвития и обучения. Чаще всего они осваивали иностранные языки и программирование.

Около трети опрошенных во время самоизоляции отдыхали или посвящали время развлечениям. Также респонденты занимались спортом - об этом заявили 26% - и детьми - 22%, сообщает RT со ссылкой на НАФИ.

Кроме того, 23% россиян в период самоизоляции помогали другим и занимались благотворительностью.

В этом опросе приняли участие более тысячи респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Участникам опроса предлагалось выбрать несколько вариантов ответа на предложенные вопросы.