Россию и Канаду поменяли группами на ЧМ-2021

Наши хоккеисты попали в группу А, где встретятся с командами Швеции и Чехии, а также Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Все матчи примет столица Беларуси.
Согласно рейтингу сборная России, завоевавшая в 2019 году "бронзу", должна была сыграть в группе В. Однако в IIHF учли интересы болельщиков. Россиян, чей матч в Минске с хозяевами турнира белорусами точно соберет полные трибуны, поменяли местами с канадцами. Теперь серебряным призерам предыдущего ЧМ предстоит играть в Риге с действующими чемпионами из Финляндии, со сборными США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Организаторы чемпионата мира уже приступили к составлению расписания, которое опубликуют в течение ближайших недель. Кроме того, скоро можно будет получать всю информацию о ЧМ на официальном сайте турнира.
Напомним, что в 2022 году право провести мировое первенство получила Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м - Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м - Чехия (Прага и Острава), в 2025-м - Швеция и Дания, которые еще не определились с городами.