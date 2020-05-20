Россию и Канаду поменяли группами на ЧМ-2021

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп на предварительный этап чемпионата мира, перенесенного с 2020 на 2021 год. Турнир должен пройти с 7 по 23 мая. Города ЧМ остались прежними - Минск и Рига. А вот у сборной России поменялись соперники.

Наши хоккеисты попали в группу А, где встретятся с командами Швеции и Чехии, а также Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Все матчи примет столица Беларуси.

Согласно рейтингу сборная России, завоевавшая в 2019 году "бронзу", должна была сыграть в группе В. Однако в IIHF учли интересы болельщиков. Россиян, чей матч в Минске с хозяевами турнира белорусами точно соберет полные трибуны, поменяли местами с канадцами. Теперь серебряным призерам предыдущего ЧМ предстоит играть в Риге с действующими чемпионами из Финляндии, со сборными США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Организаторы чемпионата мира уже приступили к составлению расписания, которое опубликуют в течение ближайших недель. Кроме того, скоро можно будет получать всю информацию о ЧМ на официальном сайте турнира.

Напомним, что в 2022 году право провести мировое первенство получила Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м - Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м - Чехия (Прага и Острава), в 2025-м - Швеция и Дания, которые еще не определились с городами.