Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления

Ученые НИТУ "МИСиС" разработали керамический материал с самой высокой температурой плавления среди всех известных в мире соединений. Такие композиты требуются прежде всего в летательных аппаратах, у которых обтекатели, реактивные двигатели, кромки крыльев работают при температурах выше 2000 градусов. Особенно это актуально для многоразовых космических самолетов, которые будут доставлять людей и грузы на орбиты и возвращаться на Землю. При выходе, а особенно при входе в атмосферу поверхность аппарата может разогреваться выше 2000 градусов, а некоторые элементы выше 4000.

Учеными вуза с помощью самораспространяющегося высокотемпературного синтеза создан материал не только с рекордно высокой температурой плавления, но и с высокими механическими свойствами. Этот карбонитрид гафния. Его уникальные свойства ранее были предсказаны американскими теоретиками. Так что россияне в эксперименты подтвердили теорию.

Результаты исследования опубликованы в журнале Ceramics International.