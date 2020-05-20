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20.05.2020 10:18
Рубрика: Общество

Российские учителя временно возвращаются из Киргизии и Таджикистана

Текст: Елена Новоселова
В Россию возвращаются учителя, которые работают сейчас в Киргизии и Таджикистане. Это преподаватели русского языка и литературы, математики, физики, химии, биологии, географии и начальных классов. О таком решении "РГ" рассказали в Минпросвещения РФ.
В гиссарской школе, где работают учителя из России, конкурс - три человека на место. Фото: Елена Новоселова В гиссарской школе, где работают учителя из России, конкурс - три человека на место. Фото: Елена Новоселова
В гиссарской школе, где работают учителя из России, конкурс - три человека на место. Фото: Елена Новоселова

Там же заверили: это мера временная. Как только пандемия отступит, гуманитарный проект, родившийся три года назад в результате межправительственных соглашений, будет продолжен и даже расширен географически. Он "доказал свою востребованность, неоднократно отмечался в ходе двусторонних встреч на высшем уровне, а работа российских преподавателей привела к росту уровня владения русским языком среди местных школьников", - написано в министерской справке. Но корреспондент "РГ" слышала это собственными ушами, когда в прошлом году была в командировке в Таджикистане.

Больше всего российских педагогов именно в этой стране. 51 человек преподает в школах Душанбе, северной Согдийской и южной Хатлонской областях, а также самой отдаленной автономной Горно-Бадахшанской. Они обучают более 7,5 тысяч местных школьников. Ситуация в республике следующая: с 25 апреля начались каникулы, школы и вузы закрыты на санобработку. Откроются в августе.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Русскоязычное образование для республики - в ряду стратегических задач. Учитывая, что 1,5 миллиона таджиков выезжают на заработки в Россию, программа по развитию русского языка в стране продлена до 2030 года. Действует несколько филиалов ведущих российских вузов, а квота на бюджетное обучение в России самая большая в СНГ: 630 человек. Само обучение на русском языке патронируют президент Таджикистана Эмомали Рахмон и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

- В Таджикистане русскому языку отведена особая роль. В конституции есть статья, где русский язык обозначен как язык межнационального общения. Поэтому по-русски понимают все, хотя и на разном уровне. Дети изучают русский язык с большим интересом и увлечением. Многие мечтают учиться в вузах России, поэтому интересует их все: язык, обычаи, отношение к религии, история, жизнь разных народов России, выдающиеся люди страны, искусство, природа и многое другое, - рассказывает преподаватель русского языка Президентского лицея-интерната для одаренных детей Душанбе Луиза Хуснутдинова. - Я всегда воспринимала учителя как миссионера: сеять разумное, доброе, вечное. Филолог по-другому не может. Мы несем миру великое русское слово, значит, должны показать великую культуру российских народов.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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В Киргизии российские учителя работают первый год. На сегодняшний день - 22 человека. Под их "опекой" находится больше двух тысяч школьников. С конца марта в республике введен режим чрезвычайной ситуации, а в отдельных регионах, включая город Ош, в котором работают российские учителя, - чрезвычайного положения. И обучение в школах переведено на дистанционный формат.

А вот занятия с вьетнамскими школьниками изначально были запланированы на удаленке. В стране по проекту Минпросвещения России также работают россияне. Среди них Ирина Подавылова, которая преподает русский язык школьникам старших классов спецшколы имени Фан Бой Чау, расположенной в городе Винь провинции Нгеан.

- Занятия проходят в малых группах, что позволяет уделить внимание каждому ученику, выстроить индивидуальную образовательную траекторию, - отмечает она.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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А ее коллега, учитель русского языка спецшколы имени Хоанг Ван Тху города Хоабинь Светлана Лизура благодарит за помощь вьетнамских коллег:

- С первого урока я почувствовала, что встречи со мной ждали. Неподдельный интерес к русскому языку, высокая мотивация, ответственность - вот что я сразу отметила у учеников 11-12 классов. И на каждом уроке со мной мои вьетнамские коллеги. Они не только наблюдатели, но и активные участники педагогического процесса. Мне легко работать, ведь я в команде профессионалов. Мы встречаемся на конференциях, совещаниях, семинарах в режиме онлайн, обсуждаем, советуемся, решаем. Все как обычно: мы учим, дети учатся, только дистанционно.

Сейчас Минпросвещения России совместно с МИД, Минкомсвязи, Минтрансом и Росавиацией организует возвращение на родину учителей из Киргизии и Таджикистана. Но следующий учебный год в этих странах обязательно начнется с их приветливого: "Здравствуйте, дети".

Прямая речь

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

"Мы очень обеспокоены защитой здоровья наших педагогов и, безусловно, предпримем все необходимые меры, чтобы вернуть их домой в максимально безопасном режиме для них и для их семей. Программа, в которой участвуют учителя, чрезвычайно важна для России и для стран, задействованных в проекте, а это сегодня Киргизия, Таджикистан, Вьетнам. Хочу поблагодарить каждого педагога за его самоотдачу в продвижении русского языка и отечественного образования. Мы видим тепло, с которым их встречают за рубежом, видим отклики зарубежных коллег о реальной помощи и эффективности программы и планируем в дальнейшем ее существенное географическое расширение. Но сегодня ситуация обязывает нас предпринять необходимые меры и создать все условия для учителей, которые в этот непростой период хотят вернуться на Родину."

Общество Образование Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

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