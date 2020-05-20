Российских призывников начнут отправлять в части

Российские военкоматы сегодня, 20 мая, начнут отправлять в армию призывников. Из-за пандемии все торжественные церемонии отменены, сообщили в Минобороны.

"Призывники будут обеспечены медицинскими масками и в обязательном порядке сдадут тесты на коронавирус. Всем необходимым военные комиссариаты для этого укомплектовали", - сообщили в ведомстве.

Весенний призыв в армию стартовал первого апреля. Российские войска пополнят 135 тысяч новобранцев. Большинство из них отправятся к местам службы в мае и июне. По прибытии призывники обязательно пройдут двухнедельный карантин.