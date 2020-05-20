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20.05.2020 20:01
Рубрика: Культура

Российский книжный союз предупреждает: вирус поражает книгу

Текст: Павел Басинский
В СМИ регулярно обсуждается тяжелая ситуация, в которой оказались авиакомпании, автомобильный рынок, турбизнес и другие сферы услуг. А что происходит в области книгоиздания? В каком положении книжные магазины? Как существуют издательства в условиях, когда их продукцию негде продавать? Что делать российским писателям, если плоды их трудов (замечу, и без того не самые прибыльные) тоже фактически оказываются ненужными? И не окажется ли так, что когда мы выйдем из карантина, писать, издавать и продавать книги в России будет просто некому?

Эти вопросы касаются не только издателей, продавцов и писателей. Они касаются миллионов людей, которые не мыслят свою жизнь без книги. Подчеркиваю, не без книги вообще, а без новых книг.

Фото: Екатерина Манойло
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Российский книжный союз совместно с Ассоциацией книгоиздателей России, Ассоциацией книгораспространителей независимых государств, журналами "Книжная индустрия", "Университетская книга" провели свой мониторинг ситуации в книжной отрасли страны. Она не просто тревожная. Она говорит о том, что ситуация с книгоизданием в России вышла из зоны стабильности и за один-два месяца перешла в катастрофическую.

В апреле 2020 года доходы книжных магазинов сократились на 95%. Интернет-магазины не смогли восполнить потери от продаж в физических книжных магазинах и составили лишь 5% от планируемой суммы.

Конечно, можно возразить, что в аналогичной форс-мажорной ситуации находятся не только книжные магазины. Закрыты крупные торговые центры, парикмахерские, кафе и рестораны, бассейны и даже парки для прогулок. Но давайте смотреть на вещи трезво. А что будет по окончании карантина? Предположить, что население в первую очередь отправится покупать книги, было бы наивно. Увы, книга не является товаром первой необходимости. К тому же, если из-за сложившейся на финансовом рынке ситуации цены на книги начнут расти, для многих людей традиционная бумажная книга станет непозволительной роскошью.

Фото: Екатерина Манойло
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В тревожном положении оказались писатели, переводчики, авторы исторической, просветительской литературы. Это, конечно, красиво звучит: писать для вечности. Но для реальных писателей это означает "писать в стол", как во времена цензуры. Не имея выхода к читателю, писатель обречен на творческий застой. Писатель без книги - все равно что актер на сцене перед пустым залом.

При сохранении текущего положения и отсутствии мер государственной поддержки 60-70% предприятий будут вынуждены объявить себя банкротами уже в III квартале 2020 года.

Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России, Ассоциация книгораспространителей России неоднократно обращались в Правительство Российской Федерации за поддержкой в связи с катастрофическими последствиями, вызванными пандемией коронавируса. Были направлены официальные письма председателю Правительства РФ М.В. Мишустину (27.03.2020), затем А.Р. Белоусову (07.04.2020), 13 апреля появилось открытое письмо книжников, которое подписали более 600 писателей, издателей, книгораспространителей, библиотекарей, деятелей культуры и искусства.

Фото: iStock
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Необходимо принять во внимание консолидированное мнение книжного сообщества и дополнить Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от инфекции, книжной отраслью. А именно - включить в этот Перечень следующие виды деятельности:

"Деятельность издательская" - Код ОКВЭД 58;

"Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами" - Код ОКВЭД 46.49.3;

"Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области" - Код ОКВЭД 18.1.

Без получения государственной поддержки книжная отрасль не сможет сохранить жизнеспособность, и большинство предприятий отрасли будут вынуждены закрыться.

И однажды мы проснемся в России, в которой нет своих писателей и не выходят книги

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