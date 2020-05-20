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Рубрика: Культура
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Монголии: Дед был счастлив, когда по радио передали о Победе

Текст: Елена Кухтенкова
"В прошлом году в Бессмертном полку прошлась с портретом своего преподавателя, воевавшего на трех фронтах, дошедшего до Берлина и оставившего на стене Рейхстага надпись "Власов из Монголии". Стараюсь с достоинством нести эстафету продвижения русского языка в стране, рада и горжусь тем, что и мои ученики несут эту вахту", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на XX Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Монголии Нямжав Нямдаваа.
Фото: Е.Тихонов /Фотохроника ТАСС Фото: Е.Тихонов /Фотохроника ТАСС
Фото: Е.Тихонов /Фотохроника ТАСС

О Победе и войне она знает не понаслышке. Ее прадед Дуламдорж оставил автобиографию, которая стала для Нямжав и ее родственников семейной реликвией. По решению Совета министров Монголии, в 1939 году 12 студентов были отправлены учиться в Советский Союз в КУТВ (Коммунистический Университет Трудящихся Востока). Молодые ребята добирались до Улан-Удэ на грузовике (тогда не было в Монголии железной дороги), дальше на поезде до Москвы.

Фото: facebook.com/ranjana.saxena.125
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"Дедушка рассказывал, что во время сбора студентов по радио передали, что гитлеровская Германия вторглась в Советский Союз, началась Великая Отечественная война. Он всегда вспоминал знаменитую фразу Юрия Левитана: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" - делится подробностями из семейного архива монгольский русист.

Монгольские студенты хотели на фронт, но им было отказано. На каникулах они добровольно работали в совхозе Бело-Омуда, а осенью наряду с учебой - в дружинах по охране Москвы, дежурили по ночам, строили защитные каналы. Считали, что это их гражданский долг. В 1943-1953 годов Дуламдорж начал трудиться в руководстве Радиокомитета Монголии. Самым счастливым считал день, когда по радио передали о Победе!

Своим ученикам Нямжав пытается рассказать о войне, как можно больше, объяснить, кто такие "пионеры-герои", "партизаны", что такое "тыл" и "блокадный хлеб". А с темами о "детях войны" и концлагерях ничто не может сравниться по накалу сопереживания. Подобные беседы, по мнению русиста, воспитывают в ребятах доброту.

Фото: iStock
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Нямжав с гордостью пишет: ее ученикам хотелось бы, чтобы погибшие в Польше, Венгрии, Болгарии, Чехословакии, Германии советские солдаты вернулись домой живыми. Они искренне сожалеют о жертвах войны.

"Стратегия освободительной войны, размах Второй мировой войны видится им числами павших солдат и их осиротевших детей. Они не находят этому оправдания. Своим детским умом они правы, и я с ними полностью согласна", - заключает свое эссе русист.

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