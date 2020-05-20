С переходом в онлайн нагрузка на преподавателей вузов увеличилась

Опрошено около 34 тысяч человек по всей России. Результаты исследования показали: преподаватели организационно готовы к переходу на дистанционные форматы обучения и лояльно относятся к происходящему. Но психологически многие не могут принять ситуацию.
И это понятно: резкий разрыв с традиционным очным обучением дается нелегко всем, вне зависимости от направлений подготовки, независимо от пола, возраста, социального и профессионального статуса преподавателя. Но сложнее всего тем, кто преподает технические и экспериментальные дисциплины, которые в обычной жизни требуют максимального контакта со студентом, облилия практических и лабораторных занятий.
Две группы преподавателей однозначно оптимистичны в своих взглядах на дистант. Это те, кто работает в области военного образования и те, кто видит в онлайн-фооматах возможность индивидуального подхода к учебе в вузе.
91 процент всех опрошенных согласны: в нынешней ситуации переход на дистант был необходимой мерой. 83 процента практически постоянно находятся в онлайне на мобильных и стационарных устройствах, а 75 процентов высоко оценивают свою компетенцию в современных компьютерных технологиях.
Данные опроса говорят о том, что преподаватели вузов уверенно пользуются интернетом и чувствуют себя в онлайн-среде "как в своей тарелке".
Но нельзя забывать и о том, что резкий скачок из офлайна в онлайн нарушил привычный образа жизни преподавателей, "полетел" сложившийся распорядка дня, где были распределены не только во времени, но и пространстве работа и отдых.
60 с лишним процентов преподавателей честно признались: из дома работать не нравится. У 34 процентов опрошенных нет места для комфортного проведения занятий.
У большей части педагогов стало меньше свободного времени и возникло представление о росте рабочей нагрузки - об этом расказали 86 процентов. Да и в целом большинство, конечно, считают, что свои занятия лучше проводить в очном формате. Так что внутривузовской "пиар-кампании" у дистанционного образования, скорее всего, не будет. Но вирус пока диктует свои условия.
Вывод? Текущий радикальный переход на дистант, если и вызывает недовольство преподавателей, то связано оно в большей степени не с уровнем квалификации, а с разрушением привычного уклада жизни.
Не исключено, что подобная реакция связана и с резким, практически одномоментным переходом на непривычные для многих формы работы: большинство преподавателей в самом начале еще не обладали необходимыми навыкам работы в онлайне и вынуждены были проходить "нулевой цикл" в их освоении. Вероятно, с приобретением подобных навыков и развитием необходимой инфраструктуры ситуация может измениться.
Какие риски в дистанционном образовании видят преподаватели вузов?
- спад мотивации студентов к обучению;
- нехватка у студентов навыков для поддержания самодисциплины и усердия;
- эмоциональные срывы, как у студентов, так и у преподавателей;
- рост нагрузки на преподавателей;
- невозможность контролировать уровень знаний;
- ограничение в ряде направлений (прежде всего, технических, математических) на дистанционную передачу знаний;
- формализация процессов образования, склонность к шаблонным решениям.
Интересно, что те, кто позитивно относится к переходу на дистанционное обучение, как правило, видят будущее высшего образования как сферу свободных и индивидуальных форматов передачи знаний.