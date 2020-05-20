С переходом в онлайн нагрузка на преподавателей вузов увеличилась

Министерство науки и высшего образования совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС узнали отношение преподавателей вузов к резкому переходу на дистанционное образование, спровоцированному пандемией коронавируса. Как они восприняли кардинальную смену и условий работы, и личной жизни? Что получилось сразу, а с чем до сих пор не получается смириться?

Опрошено около 34 тысяч человек по всей России. Результаты исследования показали: преподаватели организационно готовы к переходу на дистанционные форматы обучения и лояльно относятся к происходящему. Но психологически многие не могут принять ситуацию.

И это понятно: резкий разрыв с традиционным очным обучением дается нелегко всем, вне зависимости от направлений подготовки, независимо от пола, возраста, социального и профессионального статуса преподавателя. Но сложнее всего тем, кто преподает технические и экспериментальные дисциплины, которые в обычной жизни требуют максимального контакта со студентом, облилия практических и лабораторных занятий.

Две группы преподавателей однозначно оптимистичны в своих взглядах на дистант. Это те, кто работает в области военного образования и те, кто видит в онлайн-фооматах возможность индивидуального подхода к учебе в вузе.

91 процент всех опрошенных согласны: в нынешней ситуации переход на дистант был необходимой мерой. 83 процента практически постоянно находятся в онлайне на мобильных и стационарных устройствах, а 75 процентов высоко оценивают свою компетенцию в современных компьютерных технологиях.

Данные опроса говорят о том, что преподаватели вузов уверенно пользуются интернетом и чувствуют себя в онлайн-среде "как в своей тарелке".

Но нельзя забывать и о том, что резкий скачок из офлайна в онлайн нарушил привычный образа жизни преподавателей, "полетел" сложившийся распорядка дня, где были распределены не только во времени, но и пространстве работа и отдых.

60 с лишним процентов преподавателей честно признались: из дома работать не нравится. У 34 процентов опрошенных нет места для комфортного проведения занятий.

У большей части педагогов стало меньше свободного времени и возникло представление о росте рабочей нагрузки - об этом расказали 86 процентов. Да и в целом большинство, конечно, считают, что свои занятия лучше проводить в очном формате. Так что внутривузовской "пиар-кампании" у дистанционного образования, скорее всего, не будет. Но вирус пока диктует свои условия.

Вывод? Текущий радикальный переход на дистант, если и вызывает недовольство преподавателей, то связано оно в большей степени не с уровнем квалификации, а с разрушением привычного уклада жизни.

Не исключено, что подобная реакция связана и с резким, практически одномоментным переходом на непривычные для многих формы работы: большинство преподавателей в самом начале еще не обладали необходимыми навыкам работы в онлайне и вынуждены были проходить "нулевой цикл" в их освоении. Вероятно, с приобретением подобных навыков и развитием необходимой инфраструктуры ситуация может измениться.

Какие риски в дистанционном образовании видят преподаватели вузов?

- спад мотивации студентов к обучению;

- нехватка у студентов навыков для поддержания самодисциплины и усердия;

- эмоциональные срывы, как у студентов, так и у преподавателей;

- рост нагрузки на преподавателей;

- невозможность контролировать уровень знаний;

- ограничение в ряде направлений (прежде всего, технических, математических) на дистанционную передачу знаний;

- формализация процессов образования, склонность к шаблонным решениям.

Интересно, что те, кто позитивно относится к переходу на дистанционное обучение, как правило, видят будущее высшего образования как сферу свободных и индивидуальных форматов передачи знаний.