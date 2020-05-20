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20.05.2020 17:59
Рубрика: Экономика

Самозанятым вернут более миллиарда рублей налогов

Текст: Екатерина Петрова
Самозанятые смогут получить "налоговый капитал" в размере МРОТ (12 130 рублей) на платежи в этом году. Такую поддержку предоставят более 650 тысячам человек, чей статус официально зарегистрирован. Механизм заработает к 1 июня. Сведения о сумме в размере МРОТ появятся на карте, привязанной к приложению "Мой налог", автоматически.
Фото: iStock
Уведомления о штрафах и налогах будут приходить через портал госуслуг

Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина самозанятым в полном объеме вернут налог на профессиональный доход за 2019 год. Воспользоваться этой мерой смогут те, кто зарегистрировался в прошлом году и платил налог по ставке 4% (то есть работал с физлицами). Выплаты также переведут автоматически. Этот вид поддержки охватит 340 тысяч самозанятых в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, им вернут более 1 млрд рублей налогов.

В перспективе самозанятые смогут претендовать на меры господдержки, доступные МСП (льготы по налогам и кредитам, участие в лизинговые программах, доступ к сервисам и обучающим программам для бизнеса). Проект закона об этом принят в первом чтении.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Екатерина Петрова

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