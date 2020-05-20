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Рубрика: Экономика

Сезон по расписанию

Санатории в России начнут открываться с 1 июня
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
С 1 июня туризм в России начнет поэтапный выход из карантина в ряде регионов страны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Первыми, по ее словам, должны открыться санатории с медицинской лицензией. Однако помимо санаторно-курортных учреждений в некоторых регионах также начнут работать коттеджи и апарт-отели.

Фото: Владимир Аносов
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"Мы сейчас в плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, докручиваем мелочи, нюансы", - сказала Догузова 19 мая в эфире Первого канала.

Нюансов, по отзывам участников рынка, немало. Прежде всего придется выполнить рекомендации Роспотребнадзора. А для этого, например, гостей в обеденных залах нужно будет рассаживать за индивидуальные столики, ввести питание по сменам, рассказали в одном из санаториев Кисловодска. Для гостей могут быть ограничения. "Всем отдыхающим, которые прибудут, нельзя будет выходить за пределы территории санатория", - пояснила менеджер другого учреждения в Сочи.

Фото: iStock
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Потребуется также синхронизировать действия регионов. Как отметила Догузова, правила работы санаториев и отелей могут отличаться в зависимости от региона. Но уточнить их она пообещала в течение ближайших десяти дней.

Как сообщил "РГ" источник в отрасли, первый вариант рекомендаций Роспотребнадзора сейчас активно обсуждается., так как выполнить многие из них очень сложно. "К 23 мая нам обещали выдать новые рекомендации с серьезными послаблениями", - сказал собеседник "РГ". Тогда у санаториев будет неделя, чтобы подготовиться к открытию сезона по новым правилам.

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