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20.05.2020 10:09
Рубрика: Экономика

Сбербанк выявил новые схемы мошенничества

Текст: Александр Проценко
Сбербанк сообщил о схемах мошенничества с трудоустройством на фоне коронавируса. Как разъясняет заместитель председателя банка Станислав Кузнецов, схема проста.
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Фейковые кадровые агентства предлагают гражданам, оставшимся без работы в результате ограничений из-за COVID-19, устроиться на удаленную работу, а попутно получать вознаграждения за участие в акциях известных брендов (акции, естественно, фейковые, как и обещания вознаграждений).

Фото: Артем Житенев/ РИА Новости
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Осчастливленный соискатель заполняет анкету с личными данными, и ему приходит письмо, что он принят. Следующий этап - "новому работнику" предлагается перевести деньги за некое оборудование. "В результате ни денег, ни работы", - поясняет Кузнецов.

Зампред Сбербанка также предостерегает россиян от участия в мошенничестве с налогами. Оно заключается в том, что злоумышленники публикуют видео, в котором предлагают гражданам вернуть НДС, пройдя по ссылке в описании к ролику.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Россияне, поверившие в это обещание, переходят и самостоятельно совершают расходные операции, из-за которых теряют деньги. Организаторы еще одной мошеннической схемы предлагают воспользоваться волатильностью криптовалют, также обещая, что это приведет к большой прибыли.

Помимо этого, охотники до чужих денег нередко вывешивают в интернете объявления о продаже тестов на коронавирус. Заинтересованным они присылают ссылки на поддельные сайты, где необходимо оплатить товар. Другие продают маски, указывая на страницах ИНН и ОГРН настоящих компаний. Но деньги они просят перевести на электронные кошельки. После чего покупатели остаются без средств и без товара.

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