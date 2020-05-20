Сейду Думбия: Возможно, не стоило покидать ЦСКА ради "Ромы"

В ближайшее время российские клубы начнут подготовку к оставшейся части сезона. Однако многие из них уже смотрят в будущее и раздумывают над тем, кем усилить команду.

Думбия признался, что поторопился с уходом из ЦСКА. Московский клуб он до сих пор считает особенным. Фото: Михаил Синицын

С учетом пандемии коронавируса вряд ли у кого-то в Премьер-лиге найдутся большие деньги на осуществление крупных трансферов. В такой ситуации клубы, в том числе и гранды, наверняка обратят свое внимание на свободных агентов. Среди них хватает звезд. В частности, Сейду Думбия.

Экс-лидер ЦСКА, трехкратный чемпион России, дважды лучший бомбардир Премьер-лиги Думбия после расторжения контракта со "Сьоном" в марте остался без команды. И, как признался ивуариец в интервью "РГ", не против возвращения в Москву.

Как у вас сейчас дела? Идут поиски нового клуба?

Сейду Думбия: Я в порядке, спасибо. О новой команде пока рано говорить, посмотрим, что будет. Сейчас мы находимся с семьей, я индивидуально занимаюсь с моим тренером.

Часто вспоминаете о временах в ЦСКА? Можно назвать московский клуб главным в вашей карьере?

Сейду Думбия: Я провел в России много лет и выиграл несколько важных трофеев. Конечно, ЦСКА для меня - особенная команда. Но я бы не стал говорить, что это главный клуб в моей карьере. Мне довелось играть в разных странах, завоевывать титулы и там. К примеру, в Швейцарии. Но при этом я никогда не забуду ЦСКА.

Оглядываясь назад, не жалеете, что в 2015 году покинули ЦСКА ради "Ромы"?

Сейду Думбия: Учитывая, как сложились обстоятельства, было бы лучше остаться в ЦСКА. Но в карьере любого футболиста бывают моменты, когда нужно решиться на какой-то шаг. И не всегда он бывает верным. Это жизнь.

С кем больше всех сдружились в ЦСКА?

Сейду Думбия: Мы все общались друг с другом. Но ближе других мне были братья Березуцкие, Игнашевич, Дзагоев и Щенников. Отличные ребята.

После долгих странствий Сейду Думбия не прочь вернуться в ЦСКА и вновь стать ударной силой московской команды

Самый памятный момент в армейском клубе?

Сейду Думбия: Когда мы в 2014 году в последнем туре завоевали титул, обыграв дома "Локомотив". Вообще незабываемых моментов было несколько. Та же победа в финале Кубка России над "Анжи", когда я забил решающий пенальти. Много всего было.

Недавно Леонид Слуцкий заявил: "70-летний пробежал бы больше и бил бы лучше, чем Думбия. Статистически он не должен был стать даже любителем. Однако Сейду оказался одним из лучших игроков, с кем я работал". Что скажете?

Сейду Думбия: Ха-ха-ха, все люди взрослеют. Но сейчас я бегу даже быстрее, чем когда играл в ЦСКА. Это вопрос ума и профессионализма. Да, в ЦСКА ребята любили пошутить. При этом для меня самое главное, что происходит на поле. Вы можете посмотреть на мою статистику и понять, что я принес много пользы бывшему клубу. А что касается Слуцкого, то именно с ним мне удалось выиграть первые трофеи в команде. И это, как он говорит, в 70 лет! (смеется). Очень уважаю Слуцкого. Он тренер с характером, доверял мне.

Недавно в Instagram, отвечая одному болельщику, вы сказали, что можете вернуться в ЦСКА. Это возможно?

Сейду Думбия: Как я уже сказал, ЦСКА остается для меня особенным клубом. Возможно, я и вернусь. В мире и в футболе в частности нет ничего невозможного.

Правда, что когда вы играли за ЦСКА, вами интересовался "Ливерпуль"?

Сейду Думбия: Когда вы становитесь лучшим игроком и бомбардиром чемпионата России, выступаете в Лиге чемпионов, конечно же, к вам проявляют интерес. Было много подходов от разных клубов, но я бы не хотел говорить конкретно от кого.

Нравилось жить в Москве?

Сейду Думбия: Конечно! Это очень красивый и большой город. Один из лучших, в которых я жил. Самую большую радость мне приносили болельщики ЦСКА. Они всегда нас поддерживали: будь то в трудную минуту или когда у нас все шло хорошо. Уверен, они и сейчас помогают клубу.

Можете составить команду мечты из тех игроков, с которыми вы выступали в ЦСКА?

Сейду Думбия: В воротах, конечно, Акинфеев. В защите - Василий Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, в полузащите - Дзагоев, Хонда, Вернблум, Тошич, Муса, в нападении - Вагнер и Думбия.

Досье "РГ"

Сейду Думбия родился 31 декабря 1987 года в Абиджане (Кот-д"Ивуар). Выступал за команды: АСЕК Мимозас (2004-2005), "Денгеле" (2005-2006), "Касива Рейсол" (2006-2008), "Токусима Вортис" (2008), "Янг Бойз" (2008-2010), ЦСКА (2010-2014, 2015), "Рома" (2015-2017), "Ньюкасл" (2016), "Базель" (2016-2017), "Спортинг" (2017-2018), "Жирона" (2018-2019), "Сьон" (2019-2020).

Трехкратный чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16), двукратный обладатель Кубка России (2010/11, 2012/13), обладатель Суперкубка России (2014), чемпион Швейцарии (2016/17), чемпион Кубка африканских наций (2015). Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2011/12, 2013/14), столько же раз признавался игроком года в России (2011, 2014) и Швейцарии (2009, 2010), рекордсмен чемпионата России по количеству голов в одном сезоне (28 голов).

Играл за сборную Кот-д"Ивуара с 2008 по 2017 год. Провел 38 встреч, забил девять мячей.