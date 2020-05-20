Сенаторы предложили разрешить подачу электронных заявлений о преступлениях

Соответствующую поправку предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ. По словам одного из инициаторов этой новеллы - первого зампреда комитета по конституционному законодательству Ирины Рукавишниковой, идея возникла в связи с распространением коронавируса и режимом самоизоляции.

Введение электронных заявлений, отметила она, создаст удобство для граждан, поможет развитию цифровых технологий, а также улучшит работу полиции. "Не принять в разработку электронное заявление работнику правоохранительных органов будет гораздо труднее, чем бумажное, - их учет будет вести компьютер. Уверена, что это существенно повысит уровень удовлетворенности граждан работой правоохранителей", - заявила сенатор.

Как пояснили "РГ" в аппарате комитета, это и другие предложения члены комитета передали в рабочую группу Совфеда по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. Она была создана в апреле под руководством первого вице-спикера СФ Николая Федорова.

Рабочая группа обобщит инициативы сенаторов и выберет те, которые будут внесены в Госдуму в качестве отдельных законопроектов и поправок в документы, уже находящиеся на рассмотрении депутатов.