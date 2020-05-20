Сервис для онлайн-уроков появится на сайте госуслуг

В России создан интерактивный "помощник" для дистанционных уроков. Он будет доступен на Едином портале государственных услуг. Первый прототип системы уже тестируют около 10 регионов России, сообщили в Минпросвещения.

- Стартовала апробация нового интерактивного сервиса для поддержки школьников, которые по объективным причинам временно не могут посещать уроки. Например, школьников, находящихся на длительном лечении, - рассказали в ведомстве. - Сервис видеокоммуникаций разработан Минпросвещения, Министерством цифрового развития и массовых коммуникаций и ПАО "Ростелеком". Он войдет в разрабатываемую образовательную платформу "Мое просвещение". Воспользоваться им можно будет из раздела "Мое образование" Единого портала государственных услуг.

Что важно? Проект полностью российский. В рамках портала госуслуг платформа будет интегрирована с региональными электронными дневниками и журналами.

- Рабочую версию прототипа называют Russian online communications assistant. Структура платформы будет содержать набор сервисов для видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom, - рассказали в Минпросвещения. - Пользователи системы - учащиеся, учителя и родители. Апробация прототипа началась на базе школ в Московской области и к ней уже присоединяются около 10 регионов.

При этом в ведомстве подчеркнули: сервис будет использоваться как вспомогательный инструмент. Дистанционное обучение обычную работу в классе ни в коем случае не заменит. Но поможет повысить ее качество и доступность. Например, в случае если ребенок болеет, он сможет смотреть онлайн-трансляцию занятий. Материалы записанного урока будут храниться в личном кабинете школьника несколько дней.

- Мы стремимся обеспечить условия, чтобы у каждого школьника была возможность обучаться по качественным программам, получить достойное образование, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе.