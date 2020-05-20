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20.05.2020 16:33
Рубрика: Власть

Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

Текст: Александр Степанов
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западное стратегическое направление остается наиболее угрожаемым для военной безопасности России.
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Как сообщил глава военного ведомства во время заседания коллегии Минобороны, согласно плану деятельности на 2019-2025 годы проводится комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз. В частности, в Западном военном округе (ЗВО) в этом году запланировано 28 мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, которые будут синхронизированы с поставкой современного вооружения. Так, в округ будет поставлено около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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По словам министра, в округе с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений. Командование ЗВО направляет основные на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Он подчеркнул, эти маневры носят исключительно оборонительный характер.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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