Шойгу: Угроза безопасности России находится на западном направлении

Как сообщил глава военного ведомства во время заседания коллегии Минобороны, согласно плану деятельности на 2019-2025 годы проводится комплекс мер для нейтрализации возникающих угроз. В частности, в Западном военном округе (ЗВО) в этом году запланировано 28 мероприятий по совершенствованию боевого состава войск, которые будут синхронизированы с поставкой современного вооружения. Так, в округ будет поставлено около 2 тыс. единиц новой и модернизированной техники, в результате ее доля превысит 65%.
По словам министра, в округе с начала года проведено более 320 мероприятий оперативной и боевой подготовки, в том числе свыше 30 учений. Командование ЗВО направляет основные на подготовку командно-штабных учений с группировками Балтийского флота и 6-й армии. Он подчеркнул, эти маневры носят исключительно оборонительный характер.