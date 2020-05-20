СМИ сообщили о задержании вероятного преемника аль-Багдади

Вероятный новый главарь запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, он же Абдалла Кардаш или Хаджи Абдалла, задержан в Ираке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иракское информагентство.

По ранее появлявшейся информации, этот боевик возглавил организацию еще в октябре 2019 года после того, как якобы произошла ликвидация прежнего главаря Абу Бакра аль-Багдади. Известно, что за поимку Абдаллы Кардаша, Пентагон пообещал награду в 5 млн долларов. Если лидера террористов задержали иракские военные, то получат ли они эти деньги, не сообщается.