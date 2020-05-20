Соискателей работы предупредили о новом виде мошенничества

Злоумышленники размещают объявления о вакансиях, например, тестировщика мобильных приложений для кандидатов без опыта работы, и в процессе якобы "тестирования" кандидата просят установить "для контроля" программы удаленного доступа к компьютеру или смартфону.

Целью удаленного доступа к устройству является получение средств клиента через банковские приложения. Об этом предупредил банк ВТБ.

С помощью удаленного доступа злоумышленники могут попасть в личный кабинет клиента и подтвердить вывод денег кодами из смс или push, которые также видны через программы удаленного доступа на телефоне клиента.

ВТБ рекомендует не устанавливать по просьбе неизвестных программы удаленного доступа и проверять, какие разрешения для приложений вы даете при установке. Специалисты банка также напоминают, что сотрудники службы безопасности банков не связываются с клиентом самостоятельно, не используют программы удаленного доступа для решения вопроса со списаниями или разблокировкой.