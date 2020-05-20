Союз театральных деятелей обсудил ситуацию в театрах страны

Союз театральных деятелей РФ провел онлайн-конференцию "Театр и новая реальность. Предлагаемые обстоятельства", посвященную тревожным перспективам театров, которые находятся в состоянии затянувшегося антракта. Вел конференцию председатель СТД Александр Калягин, министерство культуры представляла Оксана Косарева, глава департамента государственной поддержки искусства. В виртуальном собрании приняли участие руководители театров Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Ульяновска, Грозного, Рязани, Воронежа, Нижнего Тагила и других городов страны.

Вопросы, которые было предложено обсудить, касались ситуации с заработной платой работников театра, урезания фондов оплаты труда и вероятного сокращения штатов, помощи, которую оказывают бедствующим театрам федеральные и местные власти, прогнозов относительно жизни театров после пандемии.

Совещание началось с показа участникам исторической фотографии: балерины Кировского театра, в годы войны эвакуированного в город Молотов (теперь Пермь), пусть в полевых условиях, но - продолжают необходимые профессии репетиции. "Это была попытка даже в катастрофически сложное военное время сохранить наше театральное искусство, - прокомментировал фото заместитель председателя СТД Геннадий Смирнов. - Сейчас тоже есть невидимый враг, который разрушил нашу жизнь, и нам нужно восстановиться, когда враг отступит!".

Тревожные сообщения в чате шли со всех концов страны. В частности, фонд зарплаты вологодского театра сокращен на 10 процентов, другие фонды - на 30 процентов. В других регионах оперативные меры помогли стабилизировать ситуацию - например, как рассказал директор петербургского театра "Балтийский дом" Сергей Шуб, местный комитет по культуре сразу объявил, что объем финансирования будет сохранен, хотя "одно дело приказ - другое дело практика", и культурной сфере города грозило урезание финансирования на почти миллиард рублей. "Но помогла консолидированная позиция и директоров театров, и комитета по культуре, и СТД - в частности, сыграло огромную роль известное обращение Александра Калягина. И пока объем финансирования сохраняется".

Художественный руководитель "Геликон-оперы" Дмитрий Бертман подчеркнул разницу положений театров драматических и музыкальных. "Для артистов балета ежедневный тренинг - это профессия, без постоянных занятий им жить невозможно, потеря тренинга - это потеря профессии. То же самое в опере: артисты должны каждый день заниматься с концертмейстером. По сравнению с войной у нас ситуация даже более страшная: сегодня и эвакуироваться некуда!". Как сказал Дмитрий Бертман, связь со зрителями в эти трудные дни театры стараются поддерживать онлайн-трансляциями записей своих спектаклей. Но и здесь есть важная проблема. Скажем, "Геликон" предоставил возможность телеканалу "Культура" записать и показать в эфир ряд своих спектаклей - и теперь театр смог показать онлайн эти качественные, профессионально сделанные, полноценные видеоверсии, которые всегда только помогали посещаемости живых спектаклей. Но сегодня многие театры выкладывают в интернете практически служебные рабочие записи, неряшливые, где пропали все мизансцены и очень скверный звук, - такие записи наносят театру ущерб, "происходит развенчание любви". С финансированием трудно и в "Геликоне": с одной стороны, "мэрия нас реально спасает, минкультуры повернулось к нам лицом", с другой - театр продавал билеты на год вперед, и теперь многие зрители их сдают, а денег, чтобы им вернуть, нет - они давно ушли на подготовку новых спектаклей, на зарплату артистам и персоналу. И мы - в панике".

Геннадий Смирнов отметил, что сейчас уже разрешено киносъемочным группам продолжать работу - уже разрабатываются санитарные нормы, которые позволят продолжить репетиции и в театрах.

А вот в Воронеже к репетициям уже приступили, - сообщил худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков. - Пока небольшими группами, по 3-4 артиста. Камерный театр после июньского отпуска уже 10 июля начнет подготовку нового сезона, который надеется открыть в сентябре. Директор рязанского Театра кукол Константин Кириллов тоже подтвердил, что все зарплаты сохранены, никто не уволен, в некоторых театрах работают постановочные цехи, с июня театр надеется возобновить репетиции, хотя есть тревоги относительно того, как после открытия сезона школы отнесутся к массовому посещению детских театров.

Но если государственные театры все же имеют некую гарантированную финансовую поддержку, то совсем плохи дела с театрами частными - они в настоящей беде. Как рассказал создатель екатеринбургского "Коляда-театра" драматург Николай Коляда: "У нас вообще денег нет - понимаете?! Я каждый вечер выступаю в фейсбуке, "христорадничаю": люди, если вы меня любите, пришлите немного денег! Как теперь говорят, "стримить и донатить". Присылают - от 5 рублей до 50 тысяч. В театре 65 человек, из них 38 актеров, никто не уволен, но вот так и живем - только благодаря помощи зрителей. Власти обещают помочь осенью - но как до осени дожить? У меня денег хватит только до июня. Мы частный театр, но мы точно так же прославляем и город Екатеринбург и всю Россию, с успехом выступали во многих странах мира - а государство нам говорит: "Аля - улю, что хочешь, то и делай"… И необходимо разрешить репетиции - так, взаперти, артисты же инвалидами станут! А еще есть в Екатеринбурге отпочковавшийся от нашего театра Центр современной драматургии, он совсем погибает без поддержки, а я и помочь ему не могу. Ведь даже подхалтурить, чтобы поддержать семью, сегодня невозможно: все закрыто".

В заключение конференции Александр Калягин пообещал: "Проблемы понятны, будем думать. Условия нелегкие, требуют от всех нас и мужества, и здоровья, чтобы выгрести. Но люди театра никогда не отчаиваются". Как сообщила Оксана Косарева, в предстоящие выходные состоится выступление на канале "Россия 1" министра культуры Ольги Любимовой, которая сообщит о предпринимаемых мерах по поддержке театрального искусства в стране.