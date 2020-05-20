Найдены доказательства сосуществования в древности людей и гигантов

Междисциплинарная команда ученых представила новое исследование, доказывающее, что первые жители современной Австралии сосуществовали с огромными животными, в том числе с гигантскими ящерицами и кенгуру.

Авторская статья появилась на портале ScienceAlert, а само исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Ученые изучили ископаемые кости животных, найденные в Австралии за последние 10 лет. Они пришли к выводу, что первым поселенцам этого континента пришлось жить рядом с очень грозными соседями.

Когда люди впервые прибыли в нынешний Квинсленд, они, вероятно, ступили на землю, где обитали предки современных варанов длиной до шести метров и гигантские кенгуру, которые были в два раза выше человеческого роста.

Как поясняют авторы работы, кости были найдены на землях аборигенов Барада-Барна, расположенных примерно в 100 километрах к западу от города Макая. Они были обнаружены в шахте Саут-Уокер-Крик.

На сегодняшний день найдены останки, по меньшей мере, 13 вымерших видов. Многие из них являются новыми для науки видами. Анализ показал, что эти существа обитали в тропиках Австралии в период 60-40 тысяч лет назад.

На тот момент они были крупнейшими наземными животными со времен динозавров. Ученые провели детальные исследования и самих участков, на которых были найдены кости, чтобы понять, какой была местная среда в прошлом.

Оказалось, что фауна на севере Австралии значительно отличалась от южной фауны, прежде всего, размерами здешних обитателей. До сих пор считалось, что гиганты, в том числе некоторые виды огромных крокодилов, вымерли задолго до появления на этой земле людей.

Но исследователи доказывают, что как минимум в одном районе Австралии они существовали еще 40-60 тысяч лет назад. Именно такого возраста оказались окаменелости. Так, ученые нашли останки не только шестиметрового ящера, напоминающего современных драконов острова Комодо, но и "бронированного" крокодила, обитавшего на суше.

Кроме того, были найдены останки довольно странных млекопитающих - гигантского вомбата с клыками, сумчатого медведя-ленивца, огромных кенгуру и валлаби.

Например, самый большой кенгуру из найденных весил примерно 274 кг. Эта особь была крупнее всех известных науке кенгуру любого периода времени, в том числе кенгуру-голиафа Procoptodon goliah. Кстати, вид оказался ранее неизвестным, но названия он пока еще не получил.

Однако рекорд среди наайденных в шахте ископаемых млекопитающих установил трехтонный сумчатый дипротодон, а самым опасным существом того периода ученые назвали сумчатого льва вида Thylacoleo. Примечательно, что с этими вымершими гигантами соседствовали другие представители мегафауны, дожившие до наших дней: эму, красный кенгуру и морской крокодил.

Почему эти гиганты вымерли? Ученые считают, что виноваты в этом не люди, как можно было бы заподозрить. Исследованные участки показали, что люди и гиганты сосуществовали тысячелетиями. Вымирание произошло около 40 тысяч лет назад.

Сроки исчезновения гигантских животных совпадают с периодом значительного изменения климата в данном регионе. Раскопки показали, что средняя температура воздуха здесь постепенно повышалась, участились природные пожары, сократилась площадь растительности, а доступ к воде был ограничен.

Как пишут авторы работы, комбинация этих факторов могла оказаться фатальной для гигантских наземных и водных видов. Хотя понятно, что дискуссия о вымирании мегафауны будет длиться еще долгие годы.