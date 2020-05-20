Возможностей проголосовать разными способами станет больше, а риск отдать свой голос за кандидата с криминальным прошлым, напротив, сократится благодаря нескольким законам, одобренным на пленарном заседании Совета Федерации.

Большинство поправок внесено в базовый закон об основных гарантиях избирательных прав граждан. В частности, расширяется список оснований для проведения досрочного и выездного голосования. Теперь проголосовать на дому смогут не только граждане, у которых есть проблемы со здоровьем, но и те, кто за ними ухаживает. Избирательные комиссии вправе рассмотреть и другие основания для проведения голосования на дому.

В базовом законе закрепляется также понятие дистанционного электронного голосования. До сих пор оно использовалось лишь однажды, и то в порядке эксперимента - в сентябре прошлого года на выборах в Мосгордуму. Дистанционное голосование проводится без использования бумажного бюллетеня и с использованием специального программного обеспечения. Принимать решение о возможности его проведения в том или ином регионе будет Центризбирком. По решению регионов граждане также могут делать выбор по почте, если такое решение примет избирком субъекта РФ.

Что же касается самого столичного эксперимента, то срок его проведения продляется на 2020 и 2021 годы. Дистанционную форму можно будет задействовать на выборах разных уровней.

Как отметил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Владимир Полетаев, эта норма позволяет избирателю проголосовать в любом удобном месте, не выходя из дома, с использованием ресурсов московского портала госуслуг. По словам сенатора, в российском варианте дистанционного голосования используется очень сложная система кодирования, которую еще никому не удалось взломать. Поэтому избиратели могут не опасаться утечки своих данных. При этом Полетаев подчеркнул, что гражданин вправе передумать и в день выборов явиться на своей избирательный участок, чтобы проголосовать обычным способом. Заявление об участии в дистанционном голосовании можно подать только один раз.

Еще одна норма касается кандидатов на выборные должности. Тем, кто осужден за преступления средней тяжести, будет запрещено баллотироваться в течение пяти лет после снятия или погашения судимости. В числе деяний, совершение которых приведет к ограничению права быть избранным, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, склонение к употреблению наркотиков, реабилитация нацизма, убийство новорожденного и другие, всего порядка 150 составов. "У нас ведется последовательная государственная политика по ограничению работы в органах публичной власти лиц, которые имеют криминальное прошлое, судимость", - отметил Андрей Клишас.