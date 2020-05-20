США выделили Украине 15 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом

За два месяца Украина получила от США 15,5 миллиона долларов для борьбы с коронавирусом. О финансовой помощи Киеву сообщили в американском госдепе, пояснив, что средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения, а также смягчить социально-экономические последствия пандемии".

Всего же с начала вспышки SARS-CoV-2 Вашингтон выделил другим странам, международным и неправительственным организациям более 900 миллионов долларов. В списке получателей - Казахстан, Армения, Грузия, Афганистан, Ирак, Турция. А на гуманитарную помощь жителям Венесуэлы направлено более 12 миллионов долларов, пишет ТАСС.