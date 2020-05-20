Стартует цикл дискуссий "Школа будущего"

Новости

У ростовчанина нашли крупную партию синтетических наркотиков 12:29
Подать кинопроект на получение поддержки от Минкультуры можно дистанционно 12:26
Суд Сингапура впервые приговорил к казни через интернет 12:21
Жительница Северодвинска наняла киллера для убийства мужа 12:21
В Калининграде выставят на торги немецкий форт XIX века 12:18
В Екатеринбурге выявили COVID-19 у водителей еще одного автопарка 12:17
Из столицы Киргизии 22 мая вылетит рейс в Екатеринбург и Новосибирск 12:10
В Кабардино-Балкарии скончался восьмой пациент с коронавирусом 12:10
В Сети опубликовали новые фото салона наследника Hover 12:05
Голикова: 17 регионов готовы смягчать режим ограничений по COVID-19 12:02
Власти Татарстана попросят правительство РФ субсидировать турпоездки 12:02
Голикова: В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса 11:58
СК начал проверку условий жизни ветерана после публикации в "РГ-Неделя" 11:57
Российские ученые создали материал с рекордной температурой плавления 11:57
В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине 11:56
Число больных коронавирусом в мире достигло пяти миллионов человек 11:55
Мобильные группы ФТС будут проверять маркировку обуви на границах 11:54
В Краснодаре осудили продавца поддельных спецпропусков 11:50
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации 11:46
В Киргизии ужесточат контроль над расходами и доходами чиновников 11:45
В Югре скончался двенадцатый пациент с коронавирусом 11:42
Малышева рассказала, почему COVID-19 особо опасен для людей с ожирением 11:38
ЮНЕСКО: Каждый восьмой музей в мире может не открыться после пандемии 11:33
В Осетии за сутки умерли четыре человека с коронавирусом 11:32
Под Томском проверят правомерность задержания покупателя без маски 11:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 12:02
Рубрика: Общество

Стартует цикл дискуссий "Школа будущего"

Текст: Ксения Колесникова
Каким должен быть идеальный учитель? Как повысить качество образования в сельской школе? Какие социальные проекты могут запустить ученики? Онлайн-университет Skillbox вместе с общественной программой "Учитель для России" запускает проект "Школа будущего". Это онлайн-дискуссии для педагогов и родителей, которые пройдут с 21 по 24 мая 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты расскажут, как в школе появляются социальные проекты, как они влияют на жизнь детей и взрослых и как запустить такой проект в своей школе. Также среди тем - школьный климат: что это такое и почему это важно? Как результаты обучения зависят от атмосферы и как справиться с буллингом в школах?

Фото: iStock
Школьникам расскажут, как бороться с кибербуллингом и игроманией

Кроме того, эксперты поделятся знаниями о том, как некоторым странам удалось добиться высокого качества обучения в обычных городских и сельских школах и что необходимо сделать в России, чтобы начать двигаться в том же направлении. А еще - обсудят вопрос, каким должен быть идеальный учитель для "новой школы". Что должен уметь? Почему в мире становится все больше программ "альтернативного входа" в профессию, когда люди в зрелом возрасте принимают решение пойти в учителя?

Среди спикеров - известные педагоги, исследователи и руководители образовательных проектов: сооснователь и руководитель образовательной программы "Учитель для России" Ольга Фогельсон, директор центра изучения образовательной политики в Шанинке Елена Ленская, журналист, писатель, автор книги "Другая школа" Александр Мурашов, соосновательница проекта внедрения театральной педагогики в школах "Через театр" Мария Полякова, руководитель программы адаптации детей-инофонов "Одинаково разные" Ирина Белоусова, руководитель московской школы профессиональной филантропии Анастасия Гулявина, основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, директор Центра толерантности Анна Макарчук и многие другие.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Справка "РГ"

Программа "Учитель для России" предлагает профессионалам из разных сфер стать учителями в региональных школах на два года - и изменить школьное образование в стране. Помогает войти в профессию, дает необходимые знания, мотивирует построить карьеру в образовании.

"Программа работает в шести регионах России с целью преодоления проблемы образовательного неравенства. Мы заинтересованы в масштабировании идей и ценностей гуманистической педагогики на всю страну. Родители, начинающие и будущие учителя смогут помочь своим детям адаптироваться в школе, развиваться и реализовать свой потенциал", - говорит сооснователь программы "Учитель для России" Алена Маркович.

Общество Образование

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
ВОЗ: Ситуация с коронавирусом в России вошла в фазу стабилизации
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ