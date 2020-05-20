Стартует цикл дискуссий "Школа будущего"

Каким должен быть идеальный учитель? Как повысить качество образования в сельской школе? Какие социальные проекты могут запустить ученики? Онлайн-университет Skillbox вместе с общественной программой "Учитель для России" запускает проект "Школа будущего". Это онлайн-дискуссии для педагогов и родителей, которые пройдут с 21 по 24 мая 2020 года.

Эксперты расскажут, как в школе появляются социальные проекты, как они влияют на жизнь детей и взрослых и как запустить такой проект в своей школе. Также среди тем - школьный климат: что это такое и почему это важно? Как результаты обучения зависят от атмосферы и как справиться с буллингом в школах?

Кроме того, эксперты поделятся знаниями о том, как некоторым странам удалось добиться высокого качества обучения в обычных городских и сельских школах и что необходимо сделать в России, чтобы начать двигаться в том же направлении. А еще - обсудят вопрос, каким должен быть идеальный учитель для "новой школы". Что должен уметь? Почему в мире становится все больше программ "альтернативного входа" в профессию, когда люди в зрелом возрасте принимают решение пойти в учителя?

Среди спикеров - известные педагоги, исследователи и руководители образовательных проектов: сооснователь и руководитель образовательной программы "Учитель для России" Ольга Фогельсон, директор центра изучения образовательной политики в Шанинке Елена Ленская, журналист, писатель, автор книги "Другая школа" Александр Мурашов, соосновательница проекта внедрения театральной педагогики в школах "Через театр" Мария Полякова, руководитель программы адаптации детей-инофонов "Одинаково разные" Ирина Белоусова, руководитель московской школы профессиональной филантропии Анастасия Гулявина, основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов, министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев, директор Центра толерантности Анна Макарчук и многие другие.

Для участия необходима регистрация на сайте.

Справка "РГ"

Программа "Учитель для России" предлагает профессионалам из разных сфер стать учителями в региональных школах на два года - и изменить школьное образование в стране. Помогает войти в профессию, дает необходимые знания, мотивирует построить карьеру в образовании.

"Программа работает в шести регионах России с целью преодоления проблемы образовательного неравенства. Мы заинтересованы в масштабировании идей и ценностей гуманистической педагогики на всю страну. Родители, начинающие и будущие учителя смогут помочь своим детям адаптироваться в школе, развиваться и реализовать свой потенциал", - говорит сооснователь программы "Учитель для России" Алена Маркович.