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Рубрика: В мире

Суд потребовал от разведки Германии придерживаться конституции

Текст: Александр Саможнев

Конституционный суд в Карлсруэ постановил, что наблюдение за иностранцами в интернете со стороны федеральной разведывательной службы (BND) в его нынешнем виде является неконституционным. В закон о разведке, который изменили в 2016 году, должны быть внесены поправки, сообщает Spiegel Online.

Фото: iStock
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Ранее "Репортеры без границ" и журналисты под эгидой берлинского "Общества за свободу прав" (GFF) подали конституционную жалобу по делу о деятельности BND на каналах телекоммуникаций. При этом утверждается, что разведка разветвляет интернет-узлы, такие как De-Cix во Франкфурте-на-Майне, и без каких-либо особых подозрений контролирует при помощи так называемых селекторов адреса электронной почты, номера телефонов или устройств. Эти сведения оцениваются и передаются при необходимости иностранным партнерам. Ежедневно проверяются около 154 000 коммуникационных сообщений, из которых около 260, в конечном итоге, оказываются актуальными. Истцы опасаются, что журналисты и их источники также могут попасть под мониторинг, хотя их общение на самом деле защищено законом.

"Наблюдение за Интернетом со стороны BND слишком широкое, оно не ограничено конкретными целями и структурировано таким образом, чтобы его можно было контролировать. Не предусмотрены меры, например, для защиты журналистов или адвокатов", - говорится в вердикте суда.

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Судьи пришли к выводу, что передача сведений от наблюдения за телекоммуникациями другим секретным службам также должна регулироваться более строго. "Правила сотрудничества с иностранными спецслужбами соответствуют только основным юридическим требованиям", - говорится в заявлении суда. При этом отмечалось, что BND не должен немедленно прекращать мониторинг. Однако всеобъемлющее новое регулирование потребуется не позднее конца 2021 года.

Представители "Общества за свободу прав" считают решение Конституционного суда большим успехом. "Оно устанавливает новые стандарты международной защиты прав человека и свободы прессы", - говорится в заявлении организации. При этом говорилось о заслугах бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который вскрыл злоупотребления спецслужб на международных каналах связи.

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