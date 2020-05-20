Суд Сингапура впервые приговорил к казни через интернет

Верховный суд Сингапура весьма необычным образом вынес смертный приговор преступнику. На фоне эпидемии COVID-19 впервые высшая мера наказания была объявлена посредством видеоконференции, проведенной на онлайн платформе Zoom.

Как сообщает ТАСС, приговоренным к повешению оказался 37-летней гражданин Малайзии. Он в 2011 году был пойман на контрабанде наркотиков, которая по местному законодательству карается смертью. По данным НПО Amnesty International, в 2018 году за такие преступления в городе-государстве были казнены 13 человек.

Дистанционный приговор к столь суровому наказанию стал новеллой в судебной практике Сингапура. Уточняется, что перевод судов на удаленный режим работы в формате видеоконференций предпринят для снижения риска распространения коронавируса.