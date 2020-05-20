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20.05.2020 16:40
Рубрика: Культура

Театр имени Вахтангова закроет свой 99-й сезон онлайн

Текст: Наталья Лебедева
Актеры Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова приняли решение досрочно завершить свой 99-й сезон. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок и пригласил всех 31 мая на театральный онлайн -"капустник".
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Он напомнил, что предъюбилейный, 99-й по счету, театральный сезон должен был завершиться 6 июля. Но из-за жестких ограничений, призванных остановить распространение коронавирусной инфекции, Вахтанговский театр был закрыт для зрителей с 17 марта.

Фото: iStock
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"Мы не играем спектакли, не проводим репетиции, наша деятельность целиком ушла в интернет, где мы показываем видеоматериалы разных программ, а также организуем трансляцию ранее записанных постановок. Поэтому было принято решение досрочно завершить текущий сезон 31 мая и сделать это в режиме онлайн", - приводит слова Кирилла Крока ТАСС.

По традиции, сложившейся за последние 10 лет, вахтанговцы закрывали сезон большим уличным праздником на Арбате. Нарушить полностью традицию сейчас они не решились и обратились за помощью к современным технологиям. "Мы все же сумеем достойно попрощаться с нашими любимыми зрителями до будущего сезона", - уверяет Крок.

Он раскрыл некоторые секреты предстоящего видео-капустника, который готовят молодые актеры театра. Режиссером стал Владимир Бельдиян, роль операторов взяли на себя Валерий Мясников и Павел Тэхэда Кардэнас. Главные роли исполнят Виктор Добронравов, Артур Иванов, Леонид Бичевин, Эльдар Трамов, Олег Лопухов, Мария Волкова, Ольга Лерман. Специальный гость - художественный руководитель театра Римас Туминас, который сейчас вынужденно находится в Литве.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Они и меня привлекли, так что я буду дебютировать в клипе", - добавил Кирилл Крок. По его словам, ему придется в том числе рассказать и о том, что не успел театр сделать в уходящем сезоне. "Не успели выпустить премьеру "Соломенной шляпки", показать превью "Маленьких трагедий" по Пушкину в постановке Римаса Туминаса, начать репетиции "Ромула великого". Не сыграли 356 спектаклей в Москве в марте-апреле-мае-июне. Не съездили на гастроли в Могилев, Нижний Новгород, Самару, Калининград, Ригу, Таллин, Архангельск, Новосибирск, Псков, Сеул, Шанхай, Сиань, Пекин, Воронеж, Пермь", - перечисляет он.

По предварительным оценкам, убытки театра составили около 200 миллионов рублей.

При этом артисты смогли сыграть 735 спектаклей и провести 61 экскурсию по театру, а также выпустили девять премьер и успели съездить на гастроли по разным городам России и мира.

Несмотря ни на что, вахтанговцы с оптимизмом смотрят в будущее и рассчитывают открыть свой юбилейный - 100-ый - сезон 5 или 6 сентября.

Культура Театр Драматический театр

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