Телефонные номера мошенников предложили блокировать

Телефонные номера злоумышленников, которые звонят якобы от банков, можно будет блокировать. Такой законопроект готовят в Госдуме, сообщил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

- Злоумышленники звонят как будто бы из банка, выманивая персональные данные человека, - пояснил он на пресс-конференции, - и потом уже начинают использовать эти данные и завладевают теми деньгами, которые были на счете гражданина.

При этом звонки при помощи технологий определяются так, как будто звонят с номера банка, уточнил он.

Аксаков поделился расчетами, что законопроект будет подготовлен в течение года.

А уже в ближайшее время планируется принять законопроект, который касается идентификации реальных владельцев телефонных номеров.

- Предлагается механизм создания информационной системы, которая позволит выявлять реальных владельцев телефонов и останавливать кошмаривания граждан, - пояснил парламентарий.

По его словам, это пригодится, например, в тех случаях, когда "злоумышленники оставляют номер телефона, который не является их, и это проверить невозможно". Другой вариант - когда коллекторы начинают названивать тому, кто не брал кредит.