Трамп готов провести следующий саммит G7 в очном формате

Запланированный на июнь саммит G7 может пройти в очном формате, считает президент США Дональд Трамп. В Белом доме заявляют о готовности принять лидеров "семерки" по окончании карантина.

"Не буду вдаваться в технические подробности того, как это произойдет​​​, - передает РИА Новости комментарий Кейли Макинани, пресс-секретаря американского президента. - Просто отмечу, что президент очень хочет, чтобы саммит G7 прошел здесь, в Вашингтоне, по мере того как не только мы открываем свою страну (после карантина), но и весь мир начинает открываться.

Макинани подтвердила озвученную ранее Трампом в Twitter информацию о сроках. Речь идет об июне.

"Он хотел бы, чтобы это прошло в июне, но касательно конкретной даты и механизмов того, как мы с этим справимся, у меня нет объявлений", - сказала она.

Известно уже, что президент Франции Эмманюэль Макрон выразил готовность прибыть лично на саммит, "если ситуация в области здравоохранения позволит".