Новости

Названы смартфоны, которыми потребители довольны больше остальных 21:30
Михаил Гусман награжден медалью Франциска Скорины 21:20
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет 21:19
В Гидрометцентре уточнили информацию о мокром снеге 21 мая 21:13
В Омске беременных не пустили в роддом из-за подозрения на COVID-19 21:05
В Петербурге 68 медикам, заразившимся COVID-19, выплатили компенсации 20:59
В Ленобласти погиб военнослужащий-контрактник 20:50
Турция не примет туристов из России в июне 20:33
В Москве выпал снег 20 мая 20:13
В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ 19:59
В США арестовали подозреваемых в организации побега Карлоса Гона из Японии 19:46
Костромских чиновников уличили в ущемлении прав безработных 19:46
Инвалиды смогут получать средства реабилитации по месту пребывания 19:45
В Саратовской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом 19:38
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом в мире 19:23
В Саратове семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 19:23
На Урале выявили нарушения в торговой сети после вспышки COVID-19 19:17
Вышел трейлер сериала Богомолова про "ангарского маньяка" 19:15
Дело калининградских врачей рассмотрит суд присяжных 19:12
В СК рассказали о деле задержанного депутата Заксобрания Кубани 19:11
Цена на газ в России стала выше экспортной в Европе 19:10
Суд в США впервые разрешил вскрыть корпус "Титаника" 19:06
Парламент Болгарии осудил планы Украины по разделу Болградского района 18:59
В Омской области режим самоизоляции продлили до 3 июня 18:56
Костромичей будут судить за воровство квартир у покойников 18:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 20:33
Рубрика: В мире

Турция не примет туристов из России в июне

Текст: Александр Гусаров

Турецкая Республика не станет принимать туристов из стран с большим количеством случаев коронавируса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, сезон страна начнет только с внутреннего туризма. Власти будут наблюдать, как обстоит ситуация в тех странах, откуда обычно приезжают туристы.

Курортный остров Бали в Индонезии откроется для иностранных туристов

"Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил глава турецкого минздрава на пресс-конференции в Анкаре.

При этом перемещение турецких граждан по стране будет контролироваться через специально разработанное мобильное приложение.

"Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку", - отметил Коджа.

Кипр объявил о готовности принимать туристов с 15 июня

В мире Ближний Восток Турция Экономика Туризм Российско-турецкие отношения

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Владимир Путин поручил помочь фермерам с продажами
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Голикова: 17 регионов могут смягчить режим ограничений по COVID-19
Цены на нефть превысили 36 долларов за баррель впервые с 9 апреля
В Госдуме поддержали идею о смягчении условий для досрочных пенсий
В Германии планируют ввести налог на богатых для преодоления кризиса
Греция откроет туристический сезон с 1 июля