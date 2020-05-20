Турция не примет туристов из России в июне

Турецкая Республика не станет принимать туристов из стран с большим количеством случаев коронавируса. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, сезон страна начнет только с внутреннего туризма. Власти будут наблюдать, как обстоит ситуация в тех странах, откуда обычно приезжают туристы.

"Мы не думаем принимать путешественников в июне из России и других стран, где все еще остается много случаев заражения коронавирусом", - заявил глава турецкого минздрава на пресс-конференции в Анкаре.

При этом перемещение турецких граждан по стране будет контролироваться через специально разработанное мобильное приложение.

"Через него можно будет получить специальный код. Если у человека будет выявлен риск заражения коронавирусом, то ему откажут в разрешении на поездку", - отметил Коджа.