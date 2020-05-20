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Рубрика: Экономика

Закон сохранения цен

Газификация станет выгоднее для регионов
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
У регионов будет больше возможностей, чтобы ускорить газификацию жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций. Они смогут самостоятельно определять источники финансирования программ газификации за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по распределительным сетям. Постановление об этом приняло правительство.
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
Фото: Евгений Софийчук/ТАСС

Уровень этой специальной надбавки увеличен с 25 до 35% от среднего размера тарифа. Теперь полученные от нее средства можно будет использовать для регистрации бесхозяйных сетей. По оценке "Газпрома", на март 2019 года общая протяженность газовых сетей, не имеющих собственника и не обсуживающихся надлежащим образом, составила 6651 км.

В минэкономразвития указывают, что это не повлияет на плату за подключение потребителей к газовым сетям и не приведет к росту цен на газ для населения. Цены ограничены предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. В минэнерго также указывают, что реализация постановления повысит эффективность, темпы газификации и не приведет к увеличению стоимости подключения для потребителей.

Уровень газификации в России вырастет за 15 лет с 69 до 83 процентов

Рост конечной цены на газ возможен, но не для населения, подчеркивает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Сам по себе тариф на транспортировку составляет 10-15% от оптовой цены газа, а предельный рост спецнадбавки увеличен с 25% до 35%. То есть итоговая цена газа вырастет примерно на 1%, если соответствующий субъект РФ решит прибегнуть к этой мере.

По мнению эксперта, спецнадбавка в первую очередь касается создания источника финансирования по регистрации бесхозных объектов. Проблема с ними до сих пор не решена и представляет угрозу как для безопасности газоснабжения, так и для физической безопасности граждан и их имущества.

На цену подключения к газовой сети потребителей поправки могут повлиять, причем серьезно, считает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Сергей Алихашкин. Он предполагает, что все расходы на эффективность региональных программ и рост надбавки с 25% до 35% будут перенесены именно на стоимость подключения.

6651 километр общая протяженность газовых сетей в России, не имеющих собственника и не обслуживающихся надлежащим образом

Кроме увеличения спецнадбавок, нововведения повышают ответственность регионов за качество разработки программ газификации через обязательства по применению методики оценки их эффективности, которую сейчас разрабатывает минэнерго. Обязательным применение этой методики станет с 2024 года, а регионам дается три года на разработку соответствующих требованиям программ газификации.

Ранее глава минэнерго Александр Новак говорил, что его ведомство разрабатывает единую концепцию газификации регионов, по которой уровень обеспеченности газом субъектов РФ должен вырасти с сегодняшних 69,5% до 83,5%. Достичь этого показателя планируют к 2030 году. При этом министр неоднократно подчеркивал, что на 100% газифицировать всю страну не получится. Среди мер по интенсификации процесса газификации предлагалось создание единого регионального оператора, отвечающего за строительство межпоселковых газопроводов вплоть до конечного потребителя. По мнению главы минэнерго, это позволило бы помимо решения проблемы "последней мили" уравнять платежи за подключение потребителей внутри одного населенного пункта.

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