Ученые впервые увидели рождение планеты

Прямо скажем, астрономам невероятно повезло. Ведь ими в далеком космосе уже открыты тысячи самых разных планет. Но чтобы присутствовать при акте рождения - это почти фантастика!

Даже появление на небе новой звезды для науки серьезное событие. Сегодня их уже научились фиксировать. А рассмотреть маленькую планету среди бесчисленного количества космических объектов, да еще на гигантских расстояниях от Земли - здесь шансы почти равны нулю. И вот газета The Guardian сообщила, что астрономам впервые удалось добыть свидетельства рождения новой планеты. На расстоянии 520 световых лет от Земли, в созвездии Возничего, ученые увидели вращяющийся диск из пыли и газа. Это открытие сделано с помощью телескопа Европейской Южной Обсерватории Very Large Telescope, расположенного в Чили.

По мнению ученых, диск вращается потому, что небесное тело пытается "толкать" газ и пыль, из-за чего они взвиваются. Астрономы наши и красивое сравнение: это напоминает человеческого младенца, который толкается в утробе матери.