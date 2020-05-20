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20 мая 2020 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 18 мая 2020 года № 83 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 18 мая 2020 г.
Опубликован 20 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) дополнить пунктом 111 следующего содержания:

"111. Установить, что поэтапное снятие ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется путём внесения изменений в настоящий указ в соответствиис порядком поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 6).";

2) дополнить приложением № 6 следующего содержания:

"Приложение № 6 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19

Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Настоящий Порядок разработан в целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утверждёнными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 (далее - Методические рекомендации).

2. Поэтапное снятие ограничительных мероприятий определяется следующими основными показателями, расчёт которых установлен Методическими рекомендациями:

Rt - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции;

наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19;

показатель тестирования населения методом полимеразной цепной реакции (далее - тестирование) на 100 тыс. населения.

В качестве дополнительных показателей могут рассматриваться:

уровень летальности от COVID-19;

регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним уровнем, рассчитанным за последние 3 года;

доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19, среди населения по результатам выборочных исследований.

Определение значений дополнительных показателей используется для целей подтверждения целесообразности перехода на соответствующий этап.

3. Значения показателей для каждого этапа в соответствии с Методическими рекомендациями:

1) 1 этап:

а) показатель Rt не должен превышать 1,0;

б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;

в) охват тестированием - не менее 70 человек на 100 тыс. населения в день (рассчитывается как среднее значение за предыдущие 7 дней);

2) 2 этап:

а) показатель Rt не должен превышать 0,8;

б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;

в) охват тестированием - не менее 90 человек на 100 тыс. населения в день;

3) 3 этап:

а) показатель Rt не должен превышать 0,5;

б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;

в) охват тестированием - не менее 110 человек на 100 тыс. населения в день.

4. Решение о поэтапном снятии ограничений принимается Губернатором Ульяновской области с учётом значений показателей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на основании предложений Правительства Ульяновской области и предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача Ульяновской области и рассмотрения таких предложений на заседаниях Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области. При этом ранее принятые решения о снятии ограничительных мероприятий могут не пересматриваться.

5. Переход к отдельным этапам снятия ограничительных мероприятий может осуществляться дифференцированно по отдельным муниципальным образованиям Ульяновской области в зависимости от складывающейся на их территориях санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.

7. На всех этапах соблюдаются обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов



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