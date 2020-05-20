Указ губернатора Ульяновской области от 18 мая 2020 года № 83 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
"111. Установить, что поэтапное снятие ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) осуществляется путём внесения изменений в настоящий указ в соответствиис порядком поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (приложение № 6).";
2) дополнить приложением № 6 следующего содержания:
"Приложение № 6 к указу Губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 г. № 19
Порядок поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. Настоящий Порядок разработан в целях поэтапного снятия ограничительных мероприятий в соответствии с Методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утверждёнными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 08.05.2020 (далее - Методические рекомендации).
2. Поэтапное снятие ограничительных мероприятий определяется следующими основными показателями, расчёт которых установлен Методическими рекомендациями:
Rt - коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции;
наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19;
показатель тестирования населения методом полимеразной цепной реакции (далее - тестирование) на 100 тыс. населения.
В качестве дополнительных показателей могут рассматриваться:
уровень летальности от COVID-19;
регистрируемая недельная заболеваемость внебольничными пневмониями (суммарно) в сравнении со среднемноголетним уровнем, рассчитанным за последние 3 года;
доля лиц, имеющих иммунитет к COVID-19, среди населения по результатам выборочных исследований.
Определение значений дополнительных показателей используется для целей подтверждения целесообразности перехода на соответствующий этап.
3. Значения показателей для каждого этапа в соответствии с Методическими рекомендациями:
1) 1 этап:
а) показатель Rt не должен превышать 1,0;
б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;
в) охват тестированием - не менее 70 человек на 100 тыс. населения в день (рассчитывается как среднее значение за предыдущие 7 дней);
2) 2 этап:
а) показатель Rt не должен превышать 0,8;
б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;
в) охват тестированием - не менее 90 человек на 100 тыс. населения в день;
3) 3 этап:
а) показатель Rt не должен превышать 0,5;
б) наличие свободного коечного фонда - не менее 50 % нормативной потребности в инфекционных койках;
в) охват тестированием - не менее 110 человек на 100 тыс. населения в день.
4. Решение о поэтапном снятии ограничений принимается Губернатором Ульяновской области с учётом значений показателей, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на основании предложений Правительства Ульяновской области и предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача Ульяновской области и рассмотрения таких предложений на заседаниях Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульяновской области. При этом ранее принятые решения о снятии ограничительных мероприятий могут не пересматриваться.
5. Переход к отдельным этапам снятия ограничительных мероприятий может осуществляться дифференцированно по отдельным муниципальным образованиям Ульяновской области в зависимости от складывающейся на их территориях санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
6. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.
7. На всех этапах соблюдаются обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности.".
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области С.И.Морозов
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