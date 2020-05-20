Уведомления о штрафах, пени, судебных решениях, сведения о налогах, пенсиях будут приходить непосредственно в личный кабинет на портале госуслуг или в его мобильное приложение. Законопроект об этом разработала минкомсвязь.

Только в 2019 году государство потратило 22 млрд рублей на доставку более 600 млн бумажных уведомлений. Перевод документооборота и госуслуг в цифровой формат - общемировая практика, говорит Антон Ключкин, гендиректор Института развития интернета (ИРИ). Это экономия бюджетных денег, забота об экологии и удобство для пользователей. И это позволит избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения, а уведомления по какой-то причине получены не были, отмечает директор правового департамента минкомсвязи Роман Кузнецов.

Однако в ИРИ напоминают, что интернетом охвачены не все и тем более не все зарегистрированы на портале госуслуг. На конец 2019 года на портале госуслуг было зарегистрировано чуть более 100 млн человек, население России - 147 млн человек, десятки миллионов человек не охвачены интернетом.

"Важно предусмотреть переходный период, чтобы у граждан была возможность определиться, как им удобнее получать уведомления - через портал госуслуг или в традиционном бумажном виде", - говорит руководитель ИРИ.

Право отказаться от электронных уведомлений предусмотрено законопроектом, успокаивают в минкомсвязи. Схема будет проработана в подзаконных актах после принятия закона.

Спорная тема

Предложения отказаться от рассылки по почте "писем счастья" звучат регулярно. Дело в том, что на эту рассылку деньги идут из бюджета субъекта, и деньги немалые. Только в Москве на это тратится более 2 миллиардов рублей.

Еще в 2017 году первый зампред Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков выступил с предложением рассылать "письма счастья" только тем, кто не оплатил штраф в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Напомним, что в эти 20 дней можно оплатить половину штрафа. При этом более 70 процентов от всех штрафов, на которые распространяется скидка, оплачиваются именно с ней. Однако не все ведомства поддержали эту инициативу. У нас пока не стопроцентная цифровизация. Не у всех есть интернет.

Да, на госуслугах зарегистрированы более 100 миллионов пользователей. Это почти в два раза больше, чем автовладельцев. Однако это не означает, что все автовладельцы - пользователи этого портала. А те, кто им не пользуется, окажутся ущемленными в правах.

Кроме того, возникает много вопросов по обжалованию штрафов. Чтобы его обжаловать, требуется приложить постановление - то, что обжалуется. А получить его можно только по почте. При этом сейчас Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает направления жалоб и приложения документов в электронном виде. А значит, отказ от рассылки "писем счастья" приведет к тому, что граждане не смогут обжаловать ошибочные и несправедливые постановления.

В новом Процессуальном КоАП предусмотрена возможность обжалования в электронном виде. Это значительно упростит дело. Но останется вопрос, как быть с теми, у кого нет интернета и регистрации на портале госуслуг?

Подготовил Владимир Баршев