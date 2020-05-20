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20.05.2020 18:18
Рубрика: Власть

В ЕР подготовили более 300 предложений по восстановлению экономики страны

Текст: Айсель Герейханова

Партия "Единая Россия" подготовила более 300 предложений по восстановлению экономики страны, которая пострадала из-за пандемии коронавируса. Они коснулись всех ключевых сфер - строительства, транспорта, обороны, сельского хозяйства, машиностроения, авиастроения, малого и среднего бизнеса.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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В среду партия провела заседание рабочей группы по подготовке предложений в национальный план по восстановлению экономики и нормализации деловой жизни. Напомним, ранее Владимир Путин на фоне коронавируса поручил правительству начать подготовку такого плана. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подчеркнул, что эта работа стала также приоритетной и для партии.

"Все без исключения члены рабочей группы откликнулись, направили свои предложения, содержательные, интересные, к настоящему моменту их поступило более 300", - рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

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Среди таких предложений - кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, оказание им прямой финансовой поддержки, реформа трудового законодательства. Отдельное внимание члены рабочей группы уделили импортозамещению, а также повышению доступности жилья для граждан РФ. Кроме того, часть мер касается поддержки медиков, учителей.

По словам Турчака, уже в начале следующей недели итоговый пакет сформулированных предложений будет передан в правительство.

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