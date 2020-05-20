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20.05.2020 18:31
Рубрика: Власть

В ЕР предлагают компенсировать траты на создание удаленного рабочего места

Текст: Ксения Воронцова

В "Единой России" предлагают прописать в Трудовом кодексе РФ рабочее время, зарплату, возмещение расходов на покупку компьютера и оплату интернета сотрудников на "удаленке", рассказал первый зампред фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

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Пресс-служба фракции напомнила, что ЕР готовит поправки в Трудовой кодекс.

Исаев подчеркнул, что самый главный пункт касается оплаты труда: если работник выполняет свои функции дистанционно, его зарплата должна оставаться прежней. Также важно предусмотреть механизм временного перевода на "удаленку", и связано это не только с пандемией коронавируса, ЧП могут случиться в любое время.

Депутат отметил, что, хотя удаленная работа всегда считалась привилегией, на деле сотрудники в офисе или на производстве часто более защищены - есть нормированный график, выплаты за сверхурочный труд. "Мы готовим изменения в Трудовой кодекс о праве работников, работающих на дому, быть офлайн, отключаться, о времени, в которое работодатель не имеет права беспокоить работника. Привлечение за пределами установленного рабочего времени при дистанционной работе должно так же дополнительно оплачиваться, как сверхурочный труд", - рассказал он.

Фото: iStock
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Кроме того, сотрудник должен иметь право на полноценное рабочее место. Ведь человек вынужден за свой счет покупать компьютер, платить за интернет, электроэнергию, а в офисе ему все это предоставляется бесплатно. "Поэтому будет справедливо, если работодатель возместит ему соответствующие расходы, как, например, возмещаются эти расходы надомникам", - отметил Исаев.

По его словам, также предлагается прописать возможность ознакомления с важными документами в электронной форме.

"Я думаю, что потребность в дистанционной работе будет возрастать. Уже сейчас многие офисы и фирмы заявляют о том, что значительная часть сотрудников у них останется работать дистанционно. Это удобно и для работников, и для самих работодателей, некоторые могут отказаться от аренды большого офиса. Исследования, с которыми мы ознакомились, показывают, что на удаленной работе производительность труда не падает", - заключил Исаев.

Власть Работа власти Экономика Работа Охрана труда Партии "Единая Россия" Трудовое законодательство

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