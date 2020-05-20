В Ереване похитили статую футболиста и тренера Никиты Симоняна

Полиция Армении разыскивает украденную статую прославленного советского футболиста и тренера, первого вице-президента Российского футбольного союза Никиты Симоняна.

Неизвестные совершили кражу статуй из скульптурной группы "Арарат-73", посвященной победе ереванского клуба в чемпионате и Кубке СССР по футболу. Согласно источнику агентства Armenpress, в числе прочих воры похитили и статую главного тренера той команды Никиты Симоняна. Также пропали статуи представителей тренерского штаба клуба Роберта Цагикяна, Оника Абрамяна, Арутюна Кегеяна.

В пресс-службе Федерации футбола Армении подтвердили эту информацию. "К сожалению, это правда. Полиция Армении уже уведомлена об инциденте и занимается этим делом", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Скульптурная группа была установлена в 2016 году на личные средства президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна.