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Рубрика: В мире

В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине

Текст: Владимир Шилов

Ирландские социологи выяснили гастрономические предпочтения населения Изумрудного острова на карантине, пишет газета Irish Examiner. Как оказалось, представительницы слабого пола чаще заедают стресс во время пандемии, чем мужчины.

В Ирландии обанкротятся сотни пабов

Социологическое исследование, проведенное по заказу центрального статистического бюро республики в конце апреля, продемонстрировало рост потребления фастфуда с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, жиров и соли. При этом каждая вторая участница опроса в возрасте от 18 до 65 лет призналась, что в условиях самоизоляции стала чаще налегать на сочные гамбургеры, хрустящую картошку фри, запивая все это сладкой шипучей газировкой. Среди мужчин этот показатель не превышает 35 процентов.

Фото: Tolga AKMEN/AFP
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Специалисты прогнозируют, что после карантина Ирландия займет одну из лидирующих позиций в ЕС по соотношению числа жителей и объема расходов на калорийную нездоровую еду, в основном, из-за несбалансированного рациона и перекусов.

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