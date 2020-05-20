В Ирландии женщины чаще, чем мужчины заедают стресс на карантине

Ирландские социологи выяснили гастрономические предпочтения населения Изумрудного острова на карантине, пишет газета Irish Examiner. Как оказалось, представительницы слабого пола чаще заедают стресс во время пандемии, чем мужчины.

Социологическое исследование, проведенное по заказу центрального статистического бюро республики в конце апреля, продемонстрировало рост потребления фастфуда с высоким содержанием легкоусвояемых углеводов, жиров и соли. При этом каждая вторая участница опроса в возрасте от 18 до 65 лет призналась, что в условиях самоизоляции стала чаще налегать на сочные гамбургеры, хрустящую картошку фри, запивая все это сладкой шипучей газировкой. Среди мужчин этот показатель не превышает 35 процентов.

Специалисты прогнозируют, что после карантина Ирландия займет одну из лидирующих позиций в ЕС по соотношению числа жителей и объема расходов на калорийную нездоровую еду, в основном, из-за несбалансированного рациона и перекусов.