В иске по поводу адвокатских тарифов появился соответчик - Минюст

В Федеральной палате адвокатов сообщили "РГ", что прокуратура скорректировала свой иск по поводу оплаты труда защитников по назначению и привлекла к делу соответчиком управление Министерства юстиции России по Белгородской области.

Прокуратура пытается оспорить в суде ряд документов, принятых советом Адвокатской палаты Белгородской области. В частности, один из них рекомендует адвокатам, работавшим по назначению в период нерабочих дней, подавать заявлений на оплату в повышенном размере, то есть, по тарифам выходных и праздников. В другом документе предусматривается возможность отказа адвокатов в возрасте 65 лет и старше от выполнения профессиональных обязанностей в суде и органах следствия при условии того, что ими подано мотивированное ходатайство о переносе следственного действия или судебного заседания.

На самом деле аналогичные документы были приняты во многих регионах страны, так что в данном случае судебный процесс в регионе становится знаковым для всей страны. Один из ключевых вопросов даже не в том, по каким ставкам оплачивать работу адвоката по назначению (когда адвокат предоставляется гражданину государством) в нерабочие дни, а имеет ли прокуратура в принципе право оспаривать внутренние адвокатские документы. Свою позицию по этому поводу придется представить и региональному управлению минюста.

По словам первого вице-президента Федеральной палаты адвокатов Евгения Семеняко, прокуратура не является органом, надзирающим за деятельностью адвокатов, в том числе органов адвокатского самоуправления, а в Законе об адвокатуре сказано, что единственным уполномоченным на это органом является Министерство юстиции РФ.

"По моему убеждению, сотрудники областной прокуратуры несколько поторопились. Видимо, они посчитали, что осуществляемый ими прокурорский надзор имеет тотальный характер. Конечно, это заблуждение. В противном случае можно говорить о нарушении принципа независимости адвокатуры от государства. Какие интересы государства здесь нарушены? Речь идет о нарушении прав адвокатов", - сказал первый вице-президент ФПА РФ.

В свою очередь вице-президент ФПА Николай Рогачев отметил, что решение Совета Адвокатской палаты региона является внутренним документом палаты. "Это не нормативный акт - он направлен не на неопределенный круг лиц, а лишь на адвокатов своей палаты, - подчеркнул Николай Рогачев. - Решение Совета, конечно же, не обязательно к исполнению органами дознания и предварительного следствия, которые выносят постановления об оплате труда адвокатов по назначению, руководствуясь нормативным актом, принятым Правительством России. Поэтому не может не вызывать удивления, что прокуратура области оспаривает в суде решение, имеющее значение только для членов адвокатской палаты".

По словам президента Адвокатской палаты Белгородской области Елены Иониной, Управление Министерства юстиции по Белгородской области по данному делу поддерживает позицию палаты.

"Мы будем последовательно свою позицию отстаивать, потому что наше решение законное, правомерное, ни один федеральный закон не нарушен", - заявила она.