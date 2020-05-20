В иске по поводу адвокатских тарифов появился соответчик - Минюст

Новости

В Госдуме заявили о праве опекунов на разовые выплаты на детей 14:00
Власти Удмуртии опубликовали план выхода из режима самоизоляции 14:00
В Ленобласти у 12 постояльцев хостела нашли коронавирус 13:59
Бывшим властям Украины пообещали "приключения и приговоры" 13:57
В Челябинской области ребенок стал жертвой опасной игры 13:55
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 13:53
На выставке в Минске покажут национальные предметы быта белорусов 13:53
Начались испытания новейшего корабля проекта "Каракурт" 13:51
Соискателей работы предупредили о новом виде мошенничества 13:50
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции 13:41
В Коми утонули два пассажира перевернувшейся лодки 13:38
На Дону в психинтернате выявили крупную вспышку коронавируса 13:38
Количество выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число новых выявленных случаев 13:37
Умер актер и полицейский Кен Осмонд 13:34
Четверг станет самым холодным и дождливым днем на этой неделе в Москве 13:32
Загадочные подземные камеры найдены под Стеной Плача в Иерусалиме 13:28
Столичный Музей Космонавтики приглашает в гости к космонавтам 13:24
В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей 13:23
Муфтий Северной Осетии госпитализирован с коронавирусом 13:21
Экспорт российского газа в Турцию сократился в семь раз 13:17
Собянин назвал сроки лечения от коронавируса 13:17
На Кубани банда "черных лесорубов" спилила 240 вековых дубов 13:16
В Волгограде через суд госпитализировали женщину с COVID-19 13:14
Мишустин: В 14 регионах РФ приняты решения о первом этапе снятия ограничений 13:02
Провинции Аргентины вернули жесткий карантин после новых случаев COVID-19 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
Проверьте себя: Сдадите ли вы ЕГЭ по обществознанию
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
21 мая - видеоинтервью о новых правилах для дачников
Премия "Лицей" объявляет короткий список
Премия "Лицей" объявляет короткий список
20.05.2020 13:30
Рубрика: Власть

В иске по поводу адвокатских тарифов появился соответчик - Минюст

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной палате адвокатов сообщили "РГ", что прокуратура скорректировала свой иск по поводу оплаты труда защитников по назначению и привлекла к делу соответчиком управление Министерства юстиции России по Белгородской области.

Прокуратура пытается оспорить в суде ряд документов, принятых советом Адвокатской палаты Белгородской области. В частности, один из них рекомендует адвокатам, работавшим по назначению в период нерабочих дней, подавать заявлений на оплату в повышенном размере, то есть, по тарифам выходных и праздников. В другом документе предусматривается возможность отказа адвокатов в возрасте 65 лет и старше от выполнения профессиональных обязанностей в суде и органах следствия при условии того, что ими подано мотивированное ходатайство о переносе следственного действия или судебного заседания.

На самом деле аналогичные документы были приняты во многих регионах страны, так что в данном случае судебный процесс в регионе становится знаковым для всей страны. Один из ключевых вопросов даже не в том, по каким ставкам оплачивать работу адвоката по назначению (когда адвокат предоставляется гражданину государством) в нерабочие дни, а имеет ли прокуратура в принципе право оспаривать внутренние адвокатские документы. Свою позицию по этому поводу придется представить и региональному управлению минюста.

По словам первого вице-президента Федеральной палаты адвокатов Евгения Семеняко, прокуратура не является органом, надзирающим за деятельностью адвокатов, в том числе органов адвокатского самоуправления, а в Законе об адвокатуре сказано, что единственным уполномоченным на это органом является Министерство юстиции РФ.

"По моему убеждению, сотрудники областной прокуратуры несколько поторопились. Видимо, они посчитали, что осуществляемый ими прокурорский надзор имеет тотальный характер. Конечно, это заблуждение. В противном случае можно говорить о нарушении принципа независимости адвокатуры от государства. Какие интересы государства здесь нарушены? Речь идет о нарушении прав адвокатов", - сказал первый вице-президент ФПА РФ.

Минюст предложил меры поддержки адвокатуры в период режима самоизоляции

В свою очередь вице-президент ФПА Николай Рогачев отметил, что решение Совета Адвокатской палаты региона является внутренним документом палаты. "Это не нормативный акт - он направлен не на неопределенный круг лиц, а лишь на адвокатов своей палаты, - подчеркнул Николай Рогачев. - Решение Совета, конечно же, не обязательно к исполнению органами дознания и предварительного следствия, которые выносят постановления об оплате труда адвокатов по назначению, руководствуясь нормативным актом, принятым Правительством России. Поэтому не может не вызывать удивления, что прокуратура области оспаривает в суде решение, имеющее значение только для членов адвокатской палаты".

По словам президента Адвокатской палаты Белгородской области Елены Иониной, Управление Министерства юстиции по Белгородской области по данному делу поддерживает позицию палаты.

"Мы будем последовательно свою позицию отстаивать, потому что наше решение законное, правомерное, ни один федеральный закон не нарушен", - заявила она.

Власть Работа власти Судебная система Правительство Минюст Проблемы адвокатуры

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 8764 случая COVID-19 в 84 регионах
Правительство намерено упростить проведение сделок с недвижимостью
Минобороны Чехии заявило о невозможности передать РФ памятник Коневу
Сбербанк выявил новые схемы мошенничества
Bloomberg исправило статью о COVID-19 в РФ после критики посольства
Алексей Пушков - о том, как пандемия повлияет на мир сегодняшний и завтрашний
Что нужно знать о весеннем призыве