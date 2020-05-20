В Кембридже в следующем учебном году не будет очных лекций

Кембриджский университет объявил о том, что в следующем учебном году обучение в нем останется дистанционным. Если его примеру последуют и другие вузы страны, они могут не досчитаться 760 миллионов фунтов финансирования.

Из-за пандемии коронавируса в марте британские вузы перешли на дистанционное обучение. Экзамены также проводятся по интернету. На днях Кембриджский университет - один из старейших и крупнейших университетов не только Великобритании, но и всего мира - первым объявил о том, что из-за коронавируса в 2020/2021 учебном году он не откроет свои двери для студентов. Издание The Guardian цитирует пресс-секретаря этого вуза: "Университет старается учитывать все поступающие рекомендации во время пандемии. Учитывая, что, скорее всего, социальное дистанцирование будет необходимо и в дальнейшем, университет принял решение, что в следующем учебном году не будет очных лекций. Занятия будут по-прежнему проводиться по интернету, и есть шанс, что можно будет собираться небольшими академическими группами, в случае, если это не будет противоречить нормам социального дистанцирования. Это решение приято исходя из текущей ситуации, но, как обычно, оно может быть пересмотрено, если будут внесены изменения в официальные рекомендации по противодействию коронавирусу".

Тем временем, опрос абитуриентов показал, что более 20 процентов из них готовы отложить начало обучения в вузах, если из-за пандемии коронавируса университеты не будут работать в обычном режиме. Это означает, что к началу учебного года число студентов может сократиться на 120 тысяч человек, и, соответственно, финансирование уменьшится на 760 миллионов британских фунтов. По данным The Guardian, ежегодно британские вузы получают от абитуриентов около 530 тысяч заявлений о приеме. Около шести процентов из них обычно решают отложить начало обучения. Тот же опрос показал, даже если университеты будут работать как обычно - со всеми очными лекциями и семинарами, а ограничения, вызванные эпидемией, будут минимальными, в этом году начало обучения отложат 13 процентов опрошенных абитуриентов.