В Киргизии ужесточат контроль над расходами и доходами чиновников

В Киргизии будет ужесточен контроль над расходами и доходами чиновников всех уровней. Соответствующие поправки в закон о декларировании обязательств и имущества лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, уже разработаны. Об этом в ходе встречи с президентом КР Сооронбаем Жээнбековым рассказал секретарь Совета безопасности страны Дамир Сагынбаев.

По его словам, вносимые в законодательство изменения позволят сделать декларационные кампании более эффективными и привлечь госслужащих, которые укрывают свои расходы и доходы, к уголовной ответственности.

Также, как отметил Дамир Сагынбаев, разработан проект новой Государственной стратегии по противодействию коррупции и ликвидации ее причин на следующие четыре года. Документ отправлен на согласование в парламент, правительство, Генеральную прокуратуру и Верховный суд.

- Стратегия, в том числе, предусматривает внедрение новых антикоррупционных механизмов, направленных на системную борьбу с любыми коррупционными проявлениями в государственных органах, - подчеркнул секретарь Совбеза.