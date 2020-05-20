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20.05.2020 13:46
Рубрика: Общество

В Минкультуре рассказали, как пройдет приемная кампания в творческие вузы

Текст: Наталья Лебедева
Точного ответа на вопрос, как пройдет в этом году вступительная кампания в вузы, с нетерпением ждут сотни тысяч выпускников и их родителей. Одними из первых определились творческие вузы, которые рассчитывают провести традиционные вступительные испытания в очном режиме.

С таким предложением выступила министр культуры РФ Ольга Любимова. В письме, направленном в министерство науки и высшего образования РФ, было предложено провести очные вступительные испытания по восьми направлениям: "Хореографическое искусство", "Режиссура кино, телевидения и театра", "Живопись и графика", "Актерское искусство", "Дирижирование", "Операторство", "Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором", "Вокальное искусство". Министр отметила, что оценить вступительные испытания по этим дисциплинам без личного контакта практически невозможно.

По словам Ольги Любимовой, все усилия ведомства направлены на то, чтобы школьники и студенты школ искусств и творческих вузов вовремя завершили учебный год, а приемная кампания прошла максимально качественно и безопасно. "Все решения, касающиеся обучения ребят, мы принимаем совместно с коллегами из Минобрнауки, Минпросвещения и Роспотребнадзора. Понятно: ситуация необычная, непростая. И мы будем максимально быстро реагировать на любые ее изменения. Но, конечно, в приоритете для нас - сохранение здоровья школьников и студентов, и поддержание на высоком уровне качества образования", - приводит слова министра сайт RP.Ru.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
На какие направления вузы смогут принять больше первокурсников

Таким образом, приемная кампания в творческие вузы будет синхронизирована со вступительными испытаниями в вузы Минобрнауки. ВГИК, ГИТИС, Театральный институт им. Б. Щукина и некоторые другие вузы, которые проводят обязательный творческий конкурс, уже сейчас могут начать проводить предварительные просмотры в онлайн-формате. Очный же тур с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований пройдет лишь тогда, когда будет получено разрешение Роспотребнадзора.

Также в Минкультуре обратили внимание на то, что прием в училища и колледжи, подчиняющиеся ведомству, будет проводиться до 25 ноября. Если к тому времени ситуация с пандемией не позволит провести набор в очной форме, то будут использоваться дистанционные технологии.

Кстати

В детских школах искусств учебный год закончится до 1 июня. Зачисление новых учеников будет проходить в два этапа: основной продлится до 30 сентября, а дополнительный - до 30 ноября.

В школах для одаренных детей ученики 5-8 и 10 классов закончат обучение к 5 июня. Переводные экзамены пройдут в дистанционном формате и завершатся 25 мая. Итоговая аттестация в 9 классах продлится до 20 июня. Подать документы на поступление в 1 и 5 классы можно будет в течение всего лета. Приказ о зачисление будут издан 1 сентября.

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