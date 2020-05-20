В Минпромторге рассказали о снижении цен на защитные маски

В Минпромторге сообщили, что стоимость масок в России продолжит постепенно снижаться. После окончания эпидемии цена на индивидуальные средства защиты вернется к прежним пяти-семи рублям за штуку, в том числе за счет увеличения их внутреннего производства.

"Конкуренция тоже сыграет свою роль в снижении цен на маски. Торговые организации уже сделали большие запасы этого товара, спрос на который резко снизится по окончании эпидемии", - об этом замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Российские аптеки, крупные торговые сети и объекты мелкорозничной торговли ежедневно продают около четырех миллионов масок. При этом всплеска торгового спроса на них, по словам Евтухова, в регионах не наблюдается. В апреле-мае из КНР в Россию завезли около 300 миллионов защитных масок.

Эксперт также отметил рост числа людей, которые стали внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать масочный режим в общественных местах.

"В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге процент людей, которые в масках заходят в магазины, в общественный транспорт сейчас составляет порядка 90 процентов", - добавил замглавы Минпромторга РФ.