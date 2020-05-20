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Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, переносят ли мухи коронавирус

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Маловероятно, что мухи могут стать переносчиком коронавирусной инфекции. Но вот переносчиками других опасных заболеваний они могут быть.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Коронавирус SARS-CoV-2 относится к типичным респираторным вирусам, передающимся преимущественно воздушно-капельным путём. Наиболее восприимчивы к нему альвеолярные клетки лёгких, к которым микроорганизмы поступают через верхние дыхательные пути. Максимальная концентрация респираторных возбудителей создаётся в выделениях из носа, горла, в откашливаемой мокроте. Мы знаем, что в желудочно-кишечном тракте (пищеводе и подвздошной кишке) также имеются рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, но их количество там невелико", - рассказали "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

Если человек употребит в пищу продукт, на котором до этого были мухи, то коронавирусом он не заболеет. А вот кишечные расстройства могут начаться.

"Для предотвращения заболеваний, в первую очередь, дизентерии, глистных инвазий, брюшного тифа, холеры, необходимо не допускать контакта мух и других насекомых с пищей, мыть овощи и фрукты перед их употреблением, очищать и дезинфицировать поверхности помещений, где происходит питание. Нужно уделять внимание посуде и чистоте рук при приготовлении и употреблении пищи", - напоминают в Роспотребнадзоре.

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