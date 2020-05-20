В России за сутки зафиксировано 8764 случая COVID-19

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлено 8764 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией.

При этом 45,9% случаев выявлены у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 308 705 случаев COVID-19.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 85 392 человек, за прошедший день выписаны 9262 человека.

Сообщается, что за минувшие сутки скончались 135 человек. Всего зафиксировано 2972 летальных случая от COVID-19.