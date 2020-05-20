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20.05.2020 19:59
Рубрика: Власть

В Совфеде предложили вывести медицинские маски из-под контрсанкций РФ

Текст: Галина Мисливская
В комитете Совета Федерации предлагают вывести из-под ответных санкционных мер России ряд товаров первой необходимости, в том числе медицинские маски, оборудование и защитную одежду, сообщает ТАСС.

Как рассказал глава комитета Константин Косачев, "опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления, такие как медицинские маски, защитная одежда, оборудование и так далее".

Фото: Gettyimages
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"Когда речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию", - заявил сенатор.

Он также пояснил, что перечень медицинских товаров первой необходимости будет определять правительство. Сейчас исключение из закона об ответных санкциях сделано только для тех наименований, которые не производятся в России.

В апреле по поручению председателя СФ Валентины Матвиенко в верхней палате была создана рабочая группа по по мониторингу и совершенствованию законодательства в условиях распространения коронавирусной инфекции. По словам руководителя группы - первого вице-спикера СФ Николая Федорова, сенаторы разработали уже более 40 предложений, связанных со срочными изменениями в федеральных законах.

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