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20.05.2020 10:10
Рубрика: В мире

В США опасаются массового побега пленных членов ИГИЛ из тюрем в Сирии

Текст: Александр Гасюк
В США заявили о высоком риске массового побега пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) из тюрем на севере Сирии. По оценке возглавляемой американцами международной антитеррористической коалиции, контролирующие северо-восток республики оппозиционные "Сирийские демократические силы" (СДС) могут не удержать под контролем содержащихся у них в заключении более десяти тысяч экстремистов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщило издание Task and Purpose со ссылкой на опубликованный доклад генерального инспектора Пентагона, такой сценарий станет возможным, если поддерживаемые США курдские военизированные формирования СДС снимут часть задействованных в охране пленных боевиков ИГИЛ сил и перебросят их для борьбы Турцией, которая усиливает свою активность в этом регионе.

Фото: iStock
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Угроза массового побега "является одним из самых значительных рисков для успеха миссии и национальных интересов США и наших союзников", отмечается в докладе Пентагона для сколоченной американцами коалиции против ИГИЛ. Она с 2014 года проводит в регионе операцию "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve).

Известно, что в настоящее время в созданных в Заевфратье 20 тюрьмах содержаться около двух тысяч пленных иностранных боевиков ИГИЛ и около восьми тысяч террористов сирийского и иракского происхождения. Все эти экстремисты были захвачены в боях за Ракку и другие города САР.

Судьба пленных в местах заключения остается крайне незавидной - в настоящее время нет никаких возможностей ни для того, чтобы предать их суду, ни распустить по домам. Условия содержания радикалов ужасны, а в тюрьмах, по свидетельству западных правозащитников, свирепствует туберкулез и другие болезни. Ранее сообщалось о высокой вероятности вспышки в среде арестантов коронавирусной инфекции, для борьбы с которой нет абсолютно никаких средств.

Фото: YAMIL LAGE / AFP
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Неудивительно, что такую атмосферу террористы используют для еще большей радикализации своих членов и вербовки новых сторонников. Сообщалось, что в конце марта в тюрьме у города Хасеке произошел бунт и попытка массового побега заключенных. До этого подобные инциденты происходили и в других центрах содержания, а новые волнения, похоже, не заставят себя ждать.

Согласно докладу генерального инспектора Пентагона, ситуацию на севере Сирии еще больше усугубляет плачевное положение в лагерях беженцев. Они, по оценке американской стороны, превратились в "питательную среду для сторонников ИГИЛ, замышляющих новые заговоры".

В мире США В мире Ближний Восток Сирия ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке

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