В США опасаются массового побега пленных членов ИГИЛ из тюрем в Сирии

В США заявили о высоком риске массового побега пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) из тюрем на севере Сирии. По оценке возглавляемой американцами международной антитеррористической коалиции, контролирующие северо-восток республики оппозиционные "Сирийские демократические силы" (СДС) могут не удержать под контролем содержащихся у них в заключении более десяти тысяч экстремистов.

Как сообщило издание Task and Purpose со ссылкой на опубликованный доклад генерального инспектора Пентагона, такой сценарий станет возможным, если поддерживаемые США курдские военизированные формирования СДС снимут часть задействованных в охране пленных боевиков ИГИЛ сил и перебросят их для борьбы Турцией, которая усиливает свою активность в этом регионе.

Угроза массового побега "является одним из самых значительных рисков для успеха миссии и национальных интересов США и наших союзников", отмечается в докладе Пентагона для сколоченной американцами коалиции против ИГИЛ. Она с 2014 года проводит в регионе операцию "Непоколебимая решимость" (Operation Inherent Resolve).

Известно, что в настоящее время в созданных в Заевфратье 20 тюрьмах содержаться около двух тысяч пленных иностранных боевиков ИГИЛ и около восьми тысяч террористов сирийского и иракского происхождения. Все эти экстремисты были захвачены в боях за Ракку и другие города САР.

Судьба пленных в местах заключения остается крайне незавидной - в настоящее время нет никаких возможностей ни для того, чтобы предать их суду, ни распустить по домам. Условия содержания радикалов ужасны, а в тюрьмах, по свидетельству западных правозащитников, свирепствует туберкулез и другие болезни. Ранее сообщалось о высокой вероятности вспышки в среде арестантов коронавирусной инфекции, для борьбы с которой нет абсолютно никаких средств.

Неудивительно, что такую атмосферу террористы используют для еще большей радикализации своих членов и вербовки новых сторонников. Сообщалось, что в конце марта в тюрьме у города Хасеке произошел бунт и попытка массового побега заключенных. До этого подобные инциденты происходили и в других центрах содержания, а новые волнения, похоже, не заставят себя ждать.

Согласно докладу генерального инспектора Пентагона, ситуацию на севере Сирии еще больше усугубляет плачевное положение в лагерях беженцев. Они, по оценке американской стороны, превратились в "питательную среду для сторонников ИГИЛ, замышляющих новые заговоры".