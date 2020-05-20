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20.05.2020 09:37
Рубрика: В мире

В Таиланде киностудиям запретили снимать любовные сцены и драки

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Таиланда дали указание местным киностудиям не снимать любовные сцены, драки или действия, связанные с близким контактом, чтобы избежать распространения коронавируса. До кинокомпаний доведено указание министерства культуры королевства строго адаптировать свою работу в соответствии с правилами социального дистанцирования. Тайская телекомпания PBS сообщила, что на съемочной площадке люди должны находиться на расстоянии не менее одного-двух метров друг от друга.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
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При этом кинематографисты должны работать в хорошо проветриваемых помещениях, где присутствует не более 50 членов съемочной группы. Специальные эффекты и ракурсы камеры могут использоваться, чтобы помочь изобразить сцены, которые обычно требуют близости или контакта. Кроме того, все лица, находящиеся на съемочной площадке и не попадающие в объектив камеры, должны носить маску.

Другие меры по ограничению риска заражения включают обследование всех участников на наличие симптомов COVID-19. Администратору на съемках необходимо будет регистрировать данные всех лиц, которые находятся на площадке, на случай если возникнет инфекция и необходимо будет отследить зараженных людей и их контакты.

В последние дни по мере снижения уровня заболевших в стране власти Таиланда ослабили ограничительные меры, сообщает The Guardian. В воскресенье впервые с марта были открыты универмаги, что привело к формированию длинных очередей за пределами торговых центров. Крупные магазины, кроме супермаркетов и аптек, были закрыты почти на два месяца. Ресторанам было разрешено работать при условии, что они примут меры по социальному дистанцированию и ограничат расстояние между посетителями минимум на полтора метра. Кроме того, ночной комендантский час в стране был сокращен на один час: теперь он действует с 11 часов вечера до 4 часов утра.

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Как отмечают наблюдатели, жесткие меры по блокировке в королевстве реально помогли сократить количество ежедневных случаев заражения, но они также затронули экономику страны, которая сократилась в первом квартале самыми быстрыми темпами за последние восемь лет. В общей сложности в Таиланде зарегистрировано 56 смертельных случаев и 3033 случая заражения коронавирусом.

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