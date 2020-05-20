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В Windows 10 появится новая полезная функция для фанатов Linux

Текст:   Антон Благовещенский
20.05.2020,  
16:03
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Microsoft добавят в Windows 10 расширенную поддержку приложений для Linux. Вторая версия системы Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2) позволит использовать аппаратное ускорение GPU и запускать Linux-приложения с графическим интерфейсом.

Устанавливать WSL2 нужно будет отдельно через центр обновления - автоматической установки системы не предусмотрено.

Финальная версия системы поддержки Linux-приложений выйдет, вероятнее всего, осенью, а для тестеров она станет доступна в течение ближайших месяцев.

Программы для Linux в среде Windows можно будет запускать одновременно с обычными Windows-приложениями.

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Кроме этого, в Windows 10 планируется добавить функцию Bluetooth A2DP Sink, которая позволяет использовать ноутбук в качестве Bluetooth-колонки, транслируя на него звуковой сигнал по беспроводному каналу. Эта опция присутствовала в Windows 7, но была отключена с выходом "восьмерки". Она вновь появится в составе платформы в конце мая, с выходом большого Windows 10 May Update.

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