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Рубрика: Власть

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Владельцам торговых центров дали отсрочку по уплате налогов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 108(8162)
Порядок предоставления отсрочки по имущественным налогам для владельцев торговых центров, которые в период пандемии пошли навстречу своим арендаторам, утвердило правительство РФ.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Владельцам недвижимости предоставляется отсрочка по налогу на имущество и земельному налогу за 2020 год, если, в свою очередь, они дали арендаторам отсрочку по платежам за найм торговых площадей. В зависимости от ряда критериев отсрочка составит от 3 месяцев до года. Это должно поддержать участников рынка в период пандемии, отмечают в минэкономразвития. Чтобы попасть в реестр налогоплательщиков, имеющих право на эту льготу (его должен вести каждый субъект РФ), арендодатель должен быть собственником торгового объекта, его основной вид деятельности должен соответствовать коду ОКВЭД 68.2, а объект - определенным критериям, уточняют в минэкономразвития. Регионы вправе устанавливать дополнительные критерии - например, ограничения по площади объекта или расширение списка видов деятельности, добавляют в ведомстве.

Отсрочкой по налогу на имущество и земельному налогу смогут воспользоваться ТЦ, которые дали своим арендаторам отсрочку по арендной плате
Фото: iStock
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Отсрочка по налогам поможет торговой отрасли, но ее недостаточно, считает директор УК Festival City Екатерина Стецкова. "Большинство крупных ТЦ платят еще и налог на добавленную стоимость, и налог на прибыль, и эти суммы существенны", - говорит она. Право на отсрочку из-за установленных в документе критериев не получат многие управляющие торговыми центрами компании. Региональные требования также сужают круг получателей поддержки - к примеру, в Омской области отсрочку не получат объекты площадью менее 5 тысяч квадратных метров, отмечает Стецкова. Наиболее существенно помогло бы ТЦ, по ее мнению, отнесение их к пострадавшим в период пандемии отраслям, что дает другие налоговые послабления. Собственники обязаны по обращению арендатора предоставить ему отсрочку по уплате аренды, но арендаторов больше интересует возможность предоставления скидок, отмечает Стецкова.

Отсрочки арендаторам дают далеко не все ТРЦ, говорит директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Насколько действенной будет эта мера поддержки, зависит от конкретного проекта и реальных налоговых отчислений.

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